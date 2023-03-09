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好市多賣整台「賽車遊戲機」！超狂價格曝光　網友都嗨了

▲日本好市多販賣一款「賽車遊戲機」，與眾人在遊戲廳看到的幾乎一樣。（圖／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲日本好市多販賣一款「賽車遊戲機」，與眾人在遊戲廳看到的幾乎一樣。（圖／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

記者李惠婷/綜合報導

好市多以大份量及商品多樣為特色吸引民眾，每每推出新商品都能引起一小股熱潮。就有台灣網友在逛日本好市多時，發現店內竟販賣了一台「迷你版賽車遊戲機」，外型雖比遊戲店看到的小，但該有的方向盤、排檔等，應有盡有，貼文發出後引起眾人驚嘆，並對價格相當好奇。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》感嘆「只有日本能超越日本！」，表示在日本好市多看到「一整台賽車遊戲機」在販賣，且上頭設備一點都不馬虎，螢幕、方向盤、油門煞車和打檔等一應俱全，而標牌顯示價格是日圓「稅込（含稅）74,777」，換算成台幣約17,000元。

▲原PO在日本好市多看到一台賽車遊戲機。（圖／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲原PO在日本好市多看到一台賽車遊戲機。（圖／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲另一名網友分享實際玩時會顯示的畫面。（圖／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲另一名網友分享實際玩時會顯示的畫面。（圖／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）
該商品立即掀起眾人的討論，「買回來～～平常自己玩，晚上擺攤」、「超越巔峰」、「這超好玩」、「想買」、「這27年前可是在電玩店裡很搶手的啊~一堆人一起相害啊！」，有親身玩過的民眾表示「真的好玩！老實說家裡有地方我會考慮買」，不過關於價格方便還是得考慮，建議「有預算可以看看」。

許多人則向好市多喊話，希望台灣也進這台賽車遊戲機「希望台灣也能夠引進，這組賽車街機復刻得很讚！」、「好羨慕，台灣好市多並沒有很重視電玩和玩具這塊」、「美國疫情前就開賣了」。

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