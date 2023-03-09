夫妻雙薪12萬不夠？每月「結餘2000明細」曝 致命點是它
情侶以及夫妻如果能共同賺錢養家那絕對是再好不過的事情，不過月賺12萬對一個小家庭來說竟然不夠花？近日，一名人妻透露，自己與老公月賺12萬元，不過因為扣掉零零種種的話花費後，一個月竟然只剩下2000元，讓她感到相當不解，於是上網請益是哪裡出了問題，貼文引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名人妻在臉書社團「靠北婚姻社團討論區」貼文指出「老公把所有積蓄都拿去開店，而店裡的營業額也確實相當不錯，一個月有20萬，扣掉成本七萬以及店租、保全與廣告成本後，大約剩下8萬餘元」而她自己則是當家教月入4萬左右，兩個人加起來月薪大約12萬。
不過攤開兩人的花費明細，人妻表示「房租2萬2000元、車貸8000元、信用卡費（含油錢與保費）約5萬元、日常生活開銷3萬元、未來孩子學費與學貸8000元，每個月總共要噴11萬8000元」也就是說，假設每個月兩人穩定月收入都有12萬，卻還是存不到一點錢，每個月算下來餘額只有2000m元，讓該位人妻相當苦惱的說「這還有哪裡可省啊......」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「保費會不會太高啊，全家人保險一個月要四萬嗎？」、「房租問題最大啊，你這個租金都可以付房貸了」、「信用卡五萬太扯吧....保費那麼高是都保什麼？」、「保險明顯保太多了吧，應該調整」、「保險要量力而為啦，佔掉50％收入太扯」、「房租還能再便宜點吧....真的不能省，真的要檢視保單了」。