「總匯三明治」都寫錯了！內行揭真名來由 網驚：長知識
台灣傳統早餐店兼具食物美味及價格實惠兩項優點，許多人上學、上班都會隨手購買一個三明治。有網友便發現新北一家早餐店將眾人熟悉的「總匯三明治」寫成「總會三明治」，發上網並下了個有趣的文案，原本只想搏君一笑，沒想到卻被內行網友點出，「總會三明治」其實才是對的！
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《路上觀察學院》發出一張傳統早餐店的照片，畫面中能看到架上放了個20元的「總匯三明治」，可標牌上寫的文字卻是「總會三明治」，他直覺是老闆寫錯字，便開玩笑道「夜路走多了，總會三明治」。
不過內行網友指出，其實「總會三明治」才是正確用法。據悉，「總匯三明治」的英文原名叫做「Club Sandwich」，用意譯即是「總會三明治」，香港人則翻作「會館三明治」或「公司三明治」。原因是該類三明治是美國過去提供給前來俱樂部的民眾食用，不過傳到台灣後被誤會，漸漸變成什麼餡料都能包的「總匯三明治」。
眾人對此極為驚奇，都喊「長知識了」，部分網友則順著原PO的玩笑留言「總會的賣20元，那地方分會的是多少？」、「天無絕人之路，總會三明治」、「今晚我想來點夜總會三明治」、「總會有人想吃三明治」、「總會三明治，不會蘿蔔糕」，有人則注意到價格「這也太佛的店了吧…..」、「先不要管總會還是總匯，20元！！！」，原PO透露店址是新本市永和區永貞路上的美之美。