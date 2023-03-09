竹聯幫春酒找170位旗袍妹！傳「時薪1千」 老闆娘打臉了
日前竹聯幫明仁會的春酒畫面遭流出，不但斥資超過400萬席開80桌，現場甚至還有「170位旗袍美女」列隊迎賓，後續還有媒體人爆料旗袍辣妹出場酬勞「時薪平均為900元至1000元不等」，不過此消息，也遭到公關公司老闆娘劉君玲發文駁斥，同時也替這些工作人員澄清。
記者潘毅/綜合報導
深媒體人黃揚明稍早透露友人傳來的招募資訊，提到竹聯幫春酒現場找來的旗袍美女，身高一定要有163公分以上，3.5小時領3200元、165公分以上加300元，工作時間為五點半到晚上九點，換算下來時薪平均為900元至1000元不等。
而針對相關流言，「君玲人力公關服務團隊」負責人劉君玲也在臉書發文駁斥「當天參與的人皆不是酒店小姐、傳播妹、飯局妹，我們就只是是站在那兒迎賓、接待，幫客人桌邊服務的禮賓工作人員」。
劉君玲也提到，小姐本身經驗更足的話，拿的價錢跟媒體報導寫的金額也不一樣，當天來說，她也帶了8個小幫手，費用都是自己吸收，是為了場面更圓滿，怕有招待不周之處。
劉君玲也表示，平時他們的工作項目也不光是禮賓接待，還有廟會禮生、各式活動、喪禮等都在業務範圍中。她也提到，很多企業公司都會辦春酒聘請禮賓小姐、藝人等等，今天只是因為人物比較特別，才會受到外界關注，「當天的禮賓沒有任何脫序、不禮貌的行為，且不管怎麽樣，後續都與當天的禮儀小姐及參與表演人員並無任何的關聯，我們就是接收指令做好工作，如此而已」，之後也不希望外界、媒體打擾。