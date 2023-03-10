全台最貴5間總統套房公開！冠軍在台中　睡一晚噴111萬元

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由林園婚旅集團耗時10年、砸下35億元打造而成的台中「林酒店」，坐擁台中七期最佳視野。位於25樓的「國王行宮」ROYAL PALACE是台中林酒店的頂級私人會所，總坪數廣達408坪，含括五間最高等級的國王套房，及天際酒廊、雪茄館、影音視聽室等宴會交誼空間，是紳士名流休閒娛樂與聯誼交流的最佳選擇。
【The Lin Hotel 林酒店】
地址： 台中市西屯區朝富路99號
電話： 04 2255 5555
📌第2貴：台北文華東方，1晚60萬元
台北文華東方酒店連續7年榮獲《富比士旅遊指南》五星大獎，總統套房面積達114坪，配有一個直通套房娛樂區的寬大玄關和裝飾雅緻的書房，住客可選擇將套房與一間行政文華客房相連通，組成極為寬敞的雙臥室大型套房，豪華大理石浴室則配備水療按摩浴缸、蒸氣淋浴室和桑拿。
此外，套房不僅裝飾著各種精美獨特的原創藝術品和設計師客製化的家具，客廳裡有壁爐、用餐區、廚房和健身室，而且入住賓客可使用東方匯貴賓專屬禮遇以及管家服務。
【台北文華東方酒店】
地址：台北市松山區敦化北路158號
電話：02 2715 6888
📌第3貴：圓山大飯店，1晚48萬元
圓山大飯店的總統套房「圓山行館」接待過上百位外國元首，堪稱是純度最高的真．總統套房，面積達280坪，其內裝飾的字畫與家具都是古董，即便1晚定價高達48萬元，但有錢還不一定住得到，必須要資格審核通過才能入住。
【圓山大飯店】
地址：台北市中山區中山北路四段1號
電話：02 2886 8888
📌第4貴：台北W飯店，1晚42萬元
台北W飯店最奢華的「頂級驚喜套房」（Extreme WOW Suite）是2012年女神卡卡Lady Gaga舉辦台灣台北演唱會指定下榻的房型，位在飯店29到30樓，面積超過110坪，每晚定價36萬5000元，睡後為42萬1575元。
頂級驚喜套房內有兩房、一廳、兩套半衛浴、獨立蒸氣和烤箱，全套名牌廚房設備，還有擺滿近百隻高級葡萄酒的酒櫃、火爐、270度環視落地窗，正對台北101，還有全台獨有、全長21公尺的L型伸展舞台。
【台北W飯店】
地址：台北市信義區忠孝東路五段10號
電話：02 7703 8888
📌第5貴，日月行館，1晚32萬（暫停營業）
日月行館位於日月潭畔，是蔣公行館的舊址，遠眺猶如一艘郵輪，能把日月雙潭美景盡收眼底！日月行館最出名的總統套房，1晚定價32萬元，面積82坪，坐擁空中花園與戶外浴池，最狂的是浴室裡的黃金洗臉盆與黃金馬桶。
不過，台灣人壽去年斥資7.81億元，買下日月行館99%股權，接手後將扮演「房東」的角色，尋找適合的專業經營團隊。
【日月行館】
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路139號
現況：暫停營業