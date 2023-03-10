獨家專訪／Curry經紀公司來台 揭開Octagon集團神秘面紗
台灣職籃近年蓬勃發展，一口氣擁有PLG、T1和SBL三個聯盟，一年有將近300場賽事，盛況空前，加上Dwight Howard和林書豪等國際知名球星來台效力，也讓台灣籃壇能見度大稱，連國際知名運動經紀公司Octagon集團，近日也有國際資深經紀人抵台，一窺台灣籃球發展，本次也接受《NOWnews》的專訪，分享國際籃球文化觀點和訪台故事。
記者廖聿偉/綜合報導
Octagon集團是全球知名的運動經紀公司，旗下運動員遍佈各領域，包括NBA、MLB等頂尖職業聯賽，NBA球星字母哥Giannis Antetokounmpo和Stephen Curry都隸屬於Octagon，如今也來台觀摩台灣職業籃球的發展，盼能找到更多的璞玉。
經紀人Lorant兄弟檔Peter和Andras本次來台16天，期間拜會各國內籃壇人士，同時也來關心旗下球員，包括目前效力於PLG夢想家卡拉曼(Ilkan Karaman)和中信特攻的艾德(Edgaras Zelionis)。
不僅如此，Lorant兄弟檔也很關心國內基層籃球，到場觀看HBL和UBA等學生賽事，更有趣地是他們還到新生公園和民眾鬥牛。
Andras擁有超過20年的經紀人資歷，近年他也密切觀察亞洲籃球發展，他說，「這幾天欣賞幾場職籃比賽，發現台灣的籃球市場很有潛力，球迷願意花錢買票、買商品，同時各隊經營也很有特色，包括啦啦隊、應援口號都很有特色。」
Octagon集團旗下有至少25名NBA球員、400名歐洲選手，如今也打算跨足台灣市場。Andras強調，「我們希望歐洲與台灣籃球合作更密切，不僅是歐陸球員來台打球，我們也希望挖掘潛力新星，讓台灣選手能站上國際舞。」
Andras也盛讚台灣職籃設有本土的保障名額，不會讓比賽淪為外援的戰場，也增加國內球迷的認同感，這在歐洲是相對較少見的。