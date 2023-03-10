獨家專訪／誰最有可能旅外？國際知名運動經紀人點名他
台灣職籃近年蓬勃發展，一口氣擁有PLG、T1和SBL三個聯盟，一年有將近300場賽事，盛況空前，加上Dwight Howard和林書豪等國際知名球星來台效力，也讓台灣籃壇能見度大稱，連國際知名運動經紀公司Octagon集團，近日也有國際資深經紀人抵台，一窺台灣籃球發展，本次也接受《NOWnews》的專訪，分享國際籃球文化觀點和訪台故事。
記者廖聿偉/綜合報導
經紀人Lorant兄弟檔Peter和Andras本次來台16天，除了關心旗下球員PLG夢想家卡拉曼(Ilkan Karaman)和中信特攻艾德(Edgaras Zelionis)外，也看到台灣許多潛力的球員。
擁有20年職籃資歷的Peter認為，「台灣擁有很多優質的射手，出手速度快且穩定性高；另外，中信特攻的阿巴西的表現也讓我驚艷，且他還非常年輕，很有機會往更高的層級挑戰。」
但Peter也提出看法，「台灣選手要挑戰歐洲職籃，甚至直接挑戰NBA並不容易，建議可以先從CBA或日本職籃等聯盟挑戰，累積經驗和增進技術後，自然有機會更上層樓。」
本次台灣行，Peter和Andras不僅到公園與民眾鬥牛，還全台跑透透，品嘗美食，對台灣的文化留下深刻印象，尤其是台灣民眾的人情味。
Peter透露，「前幾日我們搭機乘車返回飯店，下車後卻發現Air Pod遺留在車上，原本以為不可能失而復得，未料計程車司機發現後特別繞回飯店，交給櫃台人員，讓我又驚又喜，這在歐洲是絕對不可能發生的事。」