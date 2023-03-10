房市／社區「嫌惡設施」不只殯儀館？這些居然也被嫌到爆

我是廣告 請繼續往下閱讀
另一個新的嫌惡設施則是共享廚房，主要因為共享廚房除了常態性的烹煮外，也時常租借給創業族群、民眾自煮聚餐、舉辦活動…等而出入複雜，散發出來的油煙味也讓左鄰右舍空氣品質變差，廖冠閔說，確實也有不少客戶主動詢問該大樓是否有共享餐廳，深怕使用者對於共享廚房中的器材不熟悉，恐造成爐火安全釀危險，也將其列為嫌惡設施之一。
反觀許多消費者現在反而認為住離醫院越近越好，因地段佳、生活機能好，反而成為銀髮族理想居住區段，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，醫院大多位處人口多、生活機能不錯的地方，居住需求本就旺盛，加上近年消費者普遍認為醫院近方便就醫，具有一定的功能性，自然對於住宅行情的衝擊較小，醫院也因此漸漸擺脫嫌惡設施的陰霾。
內政部規定「不動產說明書」應記載事項，應標示房屋週邊半徑300公尺內的重要設施，曾敬德建議民眾可利用google map搜尋周邊公共設施有哪些，避開自己心中的嫌惡設施如健身房或是餐廳..等。同時也可以透過房仲網站查詢物件，可從附在網頁上的照片、資訊做事先篩選，判斷該物件的屋況、格局或條件是否符合需求，再進一步實地看屋，減少約看錯誤物件的時間，能更快速找到心儀的房子。