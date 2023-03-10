經典賽／中華隊慘敗！球迷曝「最大遺珠」：為何不選他

經典賽／中義大戰天氣出爐！體感22度偏舒適　打者微順風

▲2023WBC經典賽，中華隊今晚對決歐洲代表義大利，洲際棒球場天氣舒適，降雨機率0%，打者略有順風優勢。
▲2023WBC經典賽，中華隊今晚對決歐洲代表義大利，洲際棒球場天氣舒適，降雨機率0%，打者略有順風優勢。

記者張志浩/綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）預賽今（10）日來到第3天的賽程，A組地主國中華隊今晚7時將對決大多由MLB小聯盟3A、2A球員組成，被各界評為有望成為大黑馬的義大利，本場門票早已售完，滿場球迷要為中華隊壯聲勢搶得首勝！而今晚台中洲際棒球場的天氣如何呢？據台灣整合防災工程技術顧問有限公司資料顯示，今晚球場降雨機率為0%，氣溫約落在攝氏18至20度，體感攝氏22度，雖然晚間溫度與下午會有些許溫差但體感算是相當舒適仍要建議球迷們仍可帶點薄外套以防離場時著涼，值得關注的是，今晚洲際棒球場風速為每小時3英里，風向由1壘休息區往左外野吹，對擅長拉打的右打者來說有一點優勢，期待中華隊能忘卻上一戰對巴拿馬的失利，成功擊敗義大利奪下首勝。

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氣象專家賈新興指出，中華隊預賽的4場比賽了老天爺都相當賞臉，且今晚和3/8首戰相比，氣溫又在略升攝氏2度左右，今晚氣溫攝氏18至20度間，無論對球員或球迷來說都還挺舒適；台中則大致位於背風面、風速較弱，大概只有每小時3至4英里，雖往外野吹但對球影響不顯著。

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▲今晚球場降雨機率為0%，氣溫約落在攝氏18至20度，雖然晚間溫度與下午會有些許溫差，但體感算是相當舒適。（圖／台灣整合防災工程技術顧問有限公司）
針對洲際棒球場的天氣，中央氣象局則表示，今晚6時台中洲際棒球場在考量相對濕度、風力等條件後，體感攝氏22度，晚上9時體感攝氏20度，整體而言「舒適但越晚稍有涼意」，降雨機率皆為0％，風向為西北風，風力2級，而由於洲際球場的坐向為東北方，因此風主要從內野往左外野吹，對打者而言稍有優勢。

賈新興補充，中華隊前3場皆為晚場比賽，整體天氣大致相同，不過下週日（3/12）中午，中華隊出戰中美洲勁旅古巴隊時，當天台灣位於冷氣團前緣，中午後晴轉多雲、雲量將逐漸增多，降雨機率為0%，氣溫約在攝氏25至27度，風速則有逐漸增大的趨勢，每小時8至9英里左右，風向偏北北西至西北風。若當天擊球是朝向中間偏右外野方向，順著風勢，打者擊出全壘打的機率將提升許多。

▲2023WBC經典賽A組預賽在台中洲際棒球場舉辦。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）
▲台中洲際棒球場今晚溫度攝氏18至20度，體感22度左右，整體而言相當舒適。（圖／記者葉政勳攝）


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