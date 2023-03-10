經典賽／中義大戰天氣出爐！體感22度偏舒適 打者微順風
世界棒球經典賽（WBC）預賽今（10）日來到第3天的賽程，A組地主國中華隊今晚7時將對決大多由MLB小聯盟3A、2A球員組成，被各界評為有望成為大黑馬的義大利，本場門票早已售完，滿場球迷要為中華隊壯聲勢搶得首勝！而今晚台中洲際棒球場的天氣如何呢？據台灣整合防災工程技術顧問有限公司資料顯示，今晚球場降雨機率為0%，氣溫約落在攝氏18至20度，體感攝氏22度，雖然晚間溫度與下午會有些許溫差，但體感算是相當舒適，仍要建議球迷們仍可帶點薄外套以防離場時著涼，值得關注的是，今晚洲際棒球場風速為每小時3英里，風向由1壘休息區往左外野吹，對擅長拉打的右打者來說有一點優勢，期待中華隊能忘卻上一戰對巴拿馬的失利，成功擊敗義大利奪下首勝。
記者張志浩/綜合報導
氣象專家賈新興指出，中華隊預賽的4場比賽了老天爺都相當賞臉，且今晚和3/8首戰相比，氣溫又在略升攝氏2度左右，今晚氣溫攝氏18至20度間，無論對球員或球迷來說都還挺舒適；台中則大致位於背風面、風速較弱，大概只有每小時3至4英里，雖往外野吹但對球影響不顯著。
針對洲際棒球場的天氣，中央氣象局則表示，今晚6時台中洲際棒球場在考量相對濕度、風力等條件後，體感攝氏22度，晚上9時體感攝氏20度，整體而言「舒適但越晚稍有涼意」，降雨機率皆為0％，風向為西北風，風力2級，而由於洲際球場的坐向為東北方，因此風主要從內野往左外野吹，對打者而言稍有優勢。
賈新興補充，中華隊前3場皆為晚場比賽，整體天氣大致相同，不過下週日（3/12）中午，中華隊出戰中美洲勁旅古巴隊時，當天台灣位於冷氣團前緣，中午後晴轉多雲、雲量將逐漸增多，降雨機率為0%，氣溫約在攝氏25至27度，風速則有逐漸增大的趨勢，每小時8至9英里左右，風向偏北北西至西北風。若當天擊球是朝向中間偏右外野方向，順著風勢，打者擊出全壘打的機率將提升許多。