經典賽／2萬球迷滿場集氣！中華隊今晚戰義大利全力搶勝
中華隊在世界棒球經典賽A組預賽，今（10）日晚間7時將出戰強敵義大利。由於義大利隊昨晚擊敗古巴隊後已經率先取得1勝，中華隊要拚晉級八強，這場比賽絕對不能輸！中華隊教練團昨日提前公布今晚將推出富邦悍將隊江少慶先發主投，將對決義大利投手Ryan Castellani。主辦單位悍創行銷表示，今天晚間賽事2萬張門票都已經銷售一空，滿場球迷進場加油為中華隊打氣。希望中華隊能在地主球迷壯助陣之下，順利擊敗義大利隊搶下首勝。
記者吳政紘／台中報導
前（8）日中華隊首戰巴拿馬，就吸引滿場球迷入場觀戰，中華隊雖然還有「經典女孩」現場吶喊助威，加上吳念庭開轟、鄭宗哲猛打賞好表現，最終可惜中華隊還是以5：12落敗大比分落敗。
今日晚間重要的中義大戰，依舊吸引滿場球迷觀戰，準備好吃「義大利麵」集氣，希望先發投手江少慶可以拿出好表現，澈底壓制義大利隊打線，加上隊友強打助威，幫助中華隊旗開得勝。
此外，今天台中洲際球場還有另一場賽事，中午12:30分由古巴出戰巴拿馬。中華對戰義大利比賽時間則是在晚間7時登場。包括愛爾達、東森電視都有轉播，《NOWnews今日新聞》也會在線上不斷更新賽況，為無法守在電視機前面的讀者帶來第一手的戰況報導。