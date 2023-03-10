經典賽／中華隊戰義大利拼首勝！兩隊先發投手戰績一次看
WBC世界棒球經典賽今（10）日來到第3天的賽程，今晚7時推派富邦悍將球星江少慶先發對決義大利，希望一掃首戰面對巴拿馬失利的陰霾，義大利昨（9）日延長賽力克古巴拿下首勝後，今場則推出有大聯盟資歷，效力美職奧克蘭運動家隊的卡斯提亞尼（Ryan Castellani）掛帥；今晚台中洲際棒球場晚間溫度落在攝氏18至20度間，天氣穩定降雨機率低，風速約每小時3英里，從一壘休息區往左外野方向吹。今日洲際棒球場同樣湧入2萬名滿場球迷進場應援，若不能到場的球迷也別擔心，可以鎖定《NOWnews今日新聞》中義大戰賽事的不斷更新，讓你第一手掌握球賽動態，共同集氣為中華隊加油，拿下本屆賽會首勝！
記者張志浩/綜合報導
義大利隊本屆經典賽以3A、2A小聯盟球員為主，並由大聯盟名人堂球星Mike Piazza領軍；從過往比賽狀況來看，本日先發Ryan Castellani在小聯盟控球並不理想，是中華隊可以運用的地方。中華隊方面，球評「東哥」黃忠義認為，雖然江少慶先前熱身賽狀況看起來還沒有百分之百調整好，「但現階段只能相信他」，此外，必須小心義大利打者，後援投手的人選也要更明確，例如呂彥青、陳禹勳等主力中繼、後援投手，曾在大賽證明自己的球員，教練團應該都可以大膽啟用。
📍兩隊先發投手
中華隊
江少慶（富邦悍將，2022賽季5勝12敗，ERA 4.7，WHIP 1.48）
義大利隊
Ryan Castellani（奧克蘭運動家，2022賽季3A，2勝1敗，ERA 11.97，WHIP 2.72）、（大聯盟出賽3場，0勝0敗，2.2局投球，ERA 0，WHIP 0.75）
📍兩隊完整先發名單（待更新）
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📍一局上
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