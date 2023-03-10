棒球場附近超吵沒人想住？「房價現況」被揭露：原來超夯

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永慶房屋天母區店長林昭志表示，天母棒球場位於天母最繁榮的地段，周遭除了有百貨公司、市場外，還有國小、國中、國際學校的文教設施，生活機能便利、文教氛圍濃厚的居住區域，搭配運動公園、綠地、以及高樓景觀，使天母棒球場成為天母的「房價突出區」並不意外。
林昭志也分析，天母棒球場周遭的公寓和電梯大樓行情，分別坐落在每坪60至65萬和90至100萬元之間，公寓類型的產品總價帶大概位於2000至2300萬元之間，電梯大樓的總價則位於攝氏5500至6000萬左右，雖然棒球比賽時的加油應援聲難以避免，但球賽並非天天都有，且天母棒球場有禁止鳴笛、晚間10點後不許加賽等政策，對房價的影響不再劇烈。
新莊棒球場成新莊「綠洲」 龐大綠意吸引民眾
至於新莊棒球場周遭的房市狀況，永慶房屋新莊區店長蔡紹安提及，新莊棒球場周遭是新莊最早開發的區域之一，因為住家、商家密集林立，所以綠意難求，若住宅周遭擁有一畝綠地也就成為相當突出的環境優勢，剛好新莊棒球場擁有非常廣大的綠地公園，並配有籃球場、網球場、田徑場、運動中心等設施，是非常全面的休憩運動空間，自然受到消費者青睞。
蔡紹安指出，在房價差不多的情況下，絕大多數的民眾都會優先選擇住在球場第一排，考量到鄰近綠地、採光良好的優勢，球場噪音、光害等問題已不再是消費者特別擔心的缺陷；此外，新莊棒球場周遭以30年以上的公寓為主，根據樓層的高低，房價會有所不同，2、3樓的低樓層，平均單價大約在每坪36至40萬元間；4、5樓的房屋大概在每坪30至35萬元左右。
綜合以上分析，棒球場已不再是讓人卻步的公共設施，反而相當受到民眾青睞，且對於喜歡棒球、熱愛運動的民眾來說，想要找具有保值能力的房屋，以棒球場周遭作為選擇房屋的起點，成為一個很好的方式；隨著經典賽開打，居住在球場附近的民眾也更能體驗棒球的魅力，一起參與替中華隊加油！
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