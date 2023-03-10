房市／社區「嫌惡設施」不只殯儀館？這些居然也被嫌到爆

棒球場附近超吵沒人想住？「房價現況」被揭露：原來超夯

▲WBC世界棒球經典賽開打，台灣再掀起一股棒球熱潮，而房市專家指出，「綠地空間」和「運動設施」兩大優勢，讓棒球常周圍成為熱門的購屋地點。（圖／記者葉政勳攝）
▲WBC世界棒球經典賽開打，台灣再掀起一股棒球熱潮，而房市專家指出，「綠地空間」和「運動設施」兩大優勢，讓棒球常周圍成為熱門的購屋地點。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

隨著WBC世界棒球經典賽開打，A組預賽又辦在台灣，國內再掀起一股棒球熱潮，球場周邊話題隨之發酵；有房市專家觀察六都地區職業賽事等級以上棒球場周遭房價發現，除了新莊棒球場附近平均房價以0.1萬元的差距略輸行政區平均房價之外，其餘五都棒球場周遭房價都比行政區均價高，推測是「綠地空間」和「運動設施」兩大優勢，讓棒球場不再是過去民眾避之唯恐不及的「地雷區域」，且高樓層坐擁的景觀視野，也讓居住品質更加分。

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天龍國中的天龍地段 天母棒球場周遭機能完善

永慶房屋天母區店長林昭志表示，天母棒球場位於天母最繁榮的地段，周遭除了有百貨公司、市場外，還有國小、國中、國際學校的文教設施，生活機能便利、文教氛圍濃厚的居住區域，搭配運動公園、綠地、以及高樓景觀，使天母棒球場成為天母的「房價突出區」並不意外。

林昭志也分析，天母棒球場周遭的公寓和電梯大樓行情，分別坐落在每坪60至65萬和90至100萬元之間，公寓類型的產品總價帶大概位於2000至2300萬元之間，電梯大樓的總價則位於攝氏5500至6000萬左右，雖然棒球比賽時的加油應援聲難以避免，但球賽並非天天都有，且天母棒球場有禁止鳴笛、晚間10點後不許加賽等政策，對房價的影響不再劇烈。

▲（圖／永慶房屋提供）
▲天母棒球場位於天母最繁榮的地段，周遭除了有百貨公司、市場外，還有國小、國中、國際學校的文教設施，生活機能便利、文教氛圍濃厚。（圖／永慶房屋提供）
新莊棒球場成新莊「綠洲」 龐大綠意吸引民眾

至於新莊棒球場周遭的房市狀況，永慶房屋新莊區店長蔡紹安提及，新莊棒球場周遭是新莊最早開發的區域之一，因為住家、商家密集林立，所以綠意難求，若住宅周遭擁有一畝綠地也就成為相當突出的環境優勢，剛好新莊棒球場擁有非常廣大的綠地公園，並配有籃球場、網球場、田徑場、運動中心等設施，是非常全面的休憩運動空間，自然受到消費者青睞。

蔡紹安指出，在房價差不多的情況下，絕大多數的民眾都會優先選擇住在球場第一排，考量到鄰近綠地、採光良好的優勢，球場噪音、光害等問題已不再是消費者特別擔心的缺陷；此外，新莊棒球場周遭以30年以上的公寓為主，根據樓層的高低，房價會有所不同，2、3樓的低樓層，平均單價大約在每坪36至40萬元間；4、5樓的房屋大概在每坪30至35萬元左右。

綜合以上分析，棒球場已不再是讓人卻步的公共設施，反而相當受到民眾青睞，且對於喜歡棒球、熱愛運動的民眾來說，想要找具有保值能力的房屋，以棒球場周遭作為選擇房屋的起點，成為一個很好的方式；隨著經典賽開打，居住在球場附近的民眾也更能體驗棒球的魅力，一起參與替中華隊加油！

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▲新莊棒球場富邦主場，球場大螢幕換新的。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲新莊棒球場擁有非常廣大的綠地公園和其它休憩運動空間，在房市上受到不少消費者青睞。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）

 

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