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過世媽媽LINE「突退群組」帳號還消失！過來人2方法留存

▲一位女子，發現已經過世的媽媽LINE「突然退出群組」，帳號甚至也消失了，過來人也解釋背後原因，並公布保留帳號的2種方法。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲一位女子，發現已經過世的媽媽LINE「突然退出群組」，帳號甚至也消失了，過來人也解釋背後原因，並公布保留帳號的2種方法。（示意圖／記者陳雅雲攝）

記者潘毅/綜合報導

面對親友的離去，許多人都會留存對方的社群軟體或手機號碼，藉由傳送訊息來向天上的祂們傳遞思念。不過近期就有一位女子，發現已經過世的媽媽LINE「突然退出群組」，帳號甚至也消失了。就有過來人解釋背後原因，並公布保留帳號的2種方法。

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一位女子在論壇Dcard上發文提到，媽媽已經過世三年，但自己還是會傳送訊息給嬤嬤的LINE，藉此傾訴自己的思念之情。不過近期她卻發現，媽媽的LINE帳號無預警退出家族群組，更發現媽媽的帳號被刪除了。

這讓原PO相當困惑，因為媽媽的手機在自己這裡，而且已經因為電池問題無法開機，知道媽媽LINE帳號的爸爸，在這期間也都沒有登入過，這讓她不禁想問「LINE帳號太久沒有登入，會被系統自動刪除？」

▲網路瘋傳改名退出LINE群組，退群後再改回來，可低調退群不被發現。《NOWnews今日新聞》實測，退群訊息會連動，這招其實沒用。（圖／記者周淑萍攝）
▲親屬過世後，若門號遭到釋出，又被新用戶創建LINE帳號，親屬的LINE就會遭刪除。（示意圖／記者周淑萍攝）
而貼文曝光後，隨即讓許多網友流下熱淚「媽咪離開聊天…6個字我眼淚直接流下來」、「好難過...因為我親人上個月過世，我也開始莫名擔心會遇到這種事」、「那句我好愛你，認真讓我感同身受」、「看到這篇的我趕緊去檢查我媽手機」。

隨後也有過來人解答LINE帳號被刪除的原因以及解決辦法「門號被其他人用了」、「應該是門號被使用然後別人註冊Line了，我媽媽的也是因為這樣帳號被刪除，後發現那個號碼已經被綁定別人的Line了」、「綁FB再解除手機綁定，帳號也不會註銷哦」、「我爸直接把我媽的號一直續約…」、「舊門號一但釋出，被新建Line帳號，舊帳號連網就會被鎖住，建議趕快綁定臉書或信箱」。

保留過世親人LINE帳號的方法：
1、先把LINE帳號綁定臉書或信箱，之後再解除手機綁定，未來即使註銷手機門號，帳號也還在

2、將手機門號轉成預付卡，在定期小額儲值，保留門號的同時也能留存親人LINE帳號

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