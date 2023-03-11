城隍爺廟突收「分手信」！信徒：現在信上帝 廟方神回應
更改信仰還要先告知神明！台南市全臺首邑縣城隍廟的城隍爺日前收到一封書信，上面內容竟寫著「現在已經崇拜上帝」將離去，讓廟方覺得實在太有趣，發上網並且幽默的回應，由於書信內容太過特別，不少網友紛紛回應指出「分手城隍爺的一封信，笑到肚子痛哈哈哈哈」。
記者張嘉哲/綜合報導
全臺首邑縣城隍廟日前在臉書貼出一封書信，透露原本以為收到的是廣告信，沒想到打開之後，是一位林姓信徒寫來的信，表示「以前有在你們廟裡參拜，因為以前還沒有認識真正的上帝，因為現在已經認識了，現在已經崇拜上帝，林XX現在已經不跟你們來往」。
對此，廟方也將圖片發上臉書做回應「上帝的子民們，有信仰上心靈的寄託都是好事，不用特地寫信來跟我老闆報備，感恩！」廟方也強調，台灣宗教信仰多元，每個人本有自由信仰的權利，大家也不需要想太多，有個心靈寄託都是好事。
貼文曝光後，吸引破4千人按讚留言「真的希望上帝讓他文筆好一點哈哈哈哈」、「怕上天堂被發現雙重國籍過不了海關，申請除籍」、「笑死我了，跟神明分手的信件」、「怎麼會有人特別寄信去啊！超爆笑欸」、「搞不好城隍爺跟上帝是麻吉，然後一起笑這個憨厚的弟子」、「正同桌吃下午點心的城隍爺跟上帝相視而笑」、「真的很有趣！說不定城隍爺跟上帝正在聊這位弟子呢」逗趣信件令人莞爾。