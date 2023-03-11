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經典賽／張育成滿貫砲打爆荷蘭！中華隊4分差贏球奪2連勝

▲張育成二局下擊出滿貫砲，幫助中華隊獲勝。（圖／記者葉政勳攝）
▲張育成二局下擊出滿貫砲，幫助中華隊獲勝。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳政紘／台中報導

2023年經典賽A組預賽中華隊今（11）日在台中洲際棒球場遭遇荷蘭隊，結果中華隊靠著張育成連2場開轟，又敲出滿貫彈，加上中繼投手吳哲源4局無失分強力壓制荷蘭隊，終場中華隊以9:5獲勝，拿下2連勝，目前以2勝1負，依舊有機會晉級8強，只要明天擊敗古巴，就確定可以直接飛往東京參加複賽。

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中華隊在首戰不幸以5:12輸給巴拿馬後，昨日打線再度爆發，最後以11:7擊敗強敵義大利，不過今日賽前義大利輸給巴拿馬，讓巴拿馬取得2勝2負的戰績，荷蘭則是這場比賽前無敗績，這場打完才變成2勝1負。

此役中華隊投手黃子鵬先發，但他首局就遇到亂流，先是被Jurickson Profar敲出安打後，Roger Bernadina被觸身球上壘，「台灣殺手」Didi Gregorius敲出左外野安打先馳得點。

中華隊反擊也來得快，2局下王柏融敲安帶動攻勢，江坤宇被觸身球砸中，鄭宗哲獲保送，滿壘狀況下，林立敲安追平。

荷蘭隊換上West後援，但卻被球迷尊稱是「國防部長」的四棒張育成滿壘時轟出滿貫砲，中華隊單局攻下5分超前荷蘭隊。荷蘭隊先發投手Lars Huijer僅投1.1局，被打3安打，3保送，一口氣失4分。

荷蘭隊換投也壓不住，中華隊分別在4局再度由張育成敲安，吉力吉撈鞏冠擊出二壘安打，但吳念庭想回本壘被觸殺出局，經由重播輔助判決，依舊維持原判。

陳傑憲依舊敲出三壘安打追加分數，荷蘭隊依舊以6分差落後。吳哲源3局時上場拆彈成功，共中繼4局無失分，被打1安打，2保送，4次三振，用60球完成任務，也拿下他國際賽個人首勝。

8局上荷蘭隊利用李振昌投出保送形成危機，中華隊換上陳冠宇企圖止血，卻又被敲連續安打失2分，中華隊守護神宋家豪提前上班，才順利幫中華隊關門，不過他9局上挨轟，又失1分稍嫌可惜。

中華隊此役打線11支安打，張育成、陳傑憲都有雙安演出，林立猛打賞2打點，張育成單場4打點最為出色。



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