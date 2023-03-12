經典賽／張育成上壘幹嘛敬禮？外媒也好奇　真實原因曝

經典賽／慶抗荷成功！「全台祭品文」一次看　吃喝拿不完

▲中華隊11日擊敗荷蘭隊，全台祭品文將一一兌現。（示意圖／Pixabay）
▲中華隊11日擊敗荷蘭隊，全台祭品文將一一兌現。（示意圖／Pixabay）

記者李惠婷/綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）11日中華隊以9比5擊敗荷蘭拿下預賽2連勝，隊員精采的表現引得電視機前及現場的民眾竭力歡呼，而全台各單位也將兌現比賽前發出的祭品文，《NOWnews今日新聞》特別整理懶人包，排序以北至南。

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一、500杯珍奶

送完雞排送珍奶！國民黨台北市議員張斯綱、徐弘庭11日剛於府中捷運站發雞排，接著喊出贏荷蘭就加碼送500杯珍奶，而中華隊做到了，將於12日下午發放珍奶。

時間：3/12（日）下午13:00
地點：台北南港中國信託金融園區「2023年經典賽直播派對」現場

二、200份雞排

民眾黨新竹市長高虹安邀民眾12日一同到新竹站前廣場看比賽直播，並會提早在早上11點來到現場發放200份雞排，「大家集氣加油，打敗古巴隊前進東京」。

時間：3/12（日）上午11:00
地點：新竹火車站站前廣場

▲高虹安與五千位市民一同在新竹站前廣場看中華隊擊敗荷蘭，並於12日早上11點於此處發放雞排。（圖／高虹安 臉書）
▲高虹安與五千位市民一同在新竹站前廣場看中華隊擊敗荷蘭，並於12日早上11點於此處發放雞排。（圖／高虹安 臉書）
三、500份雞排

中華民國運動彩券經銷商商業公會理事長何昱奇表示，將於13日於台中市發放500份雞排，「慶祝中華隊贏荷蘭，邁向東京之路」。

時間：3/13（一）下午17:00－19:00
地點：台中市南區南平路35-20號

四、300份雞排＋1000杯手搖飲

由國民黨立委江啟臣發起，市議員吳瓊華、陳政顯 、羅廷瑋、楊大鋐、李文傑、黃健豪、吳振嘉、立法委員擬參選人廖偉翔響應，發放300份雞排加1000杯手搖飲慶祝中華隊連勝，也為迎戰古巴、前進東京集氣。

時間：3/12（日）上午12:00（11:00開始發放號碼牌）
地點：台中市府前廣場

五、600份爌肉飯＋400份肉圓＋400杯紅茶

彰化縣府於12日中午發放600份爌肉飯（300份溪湖阿讚＋300份彰化阿章）、400份肉圓、400杯紅茶，為中華隊加油！

時間：3/12（日）中午12:00
地點：彰化縣政府廣場

六、100瓶養蔘飲

白蘭氏健康博物館小編發文，表示中華隊戰勝荷蘭發100瓶養蔘飲。

時間：3/12（日）上午9:00至下午17:00（最後入館16:30）
地點：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路18號
方式：入館就發，發完為止

▲白蘭氏健康博物館表示中華隊戰勝荷蘭發100瓶養蔘飲。（圖／白蘭氏健康博物館 臉書）
▲白蘭氏健康博物館表示中華隊戰勝荷蘭發100瓶養蔘飲。（圖／白蘭氏健康博物館 臉書）
七、500顆古早味肉粽

彰化芬園縣庄福德宮送出古早味肉粽300顆，芬園鄉民代表會主席林忠誠及副主席郭哲榮加碼200顆，總計將發放500顆。

時間：3/12（日）上午10:00
地點：芬園縣庄福德宮（彰化縣芬園鄉縣庄村彰南路二段464巷35號）

八、100杯手搖飲

連鎖飲料店「渴以茶 coytea」2日發出祭品文，表示中華隊只要每贏一場，全台每間門市就送100杯免費飲料，且每次的品項都不同，首勝是青龍茶王，二勝送荔枝金萱烏，三勝送加料奶茶（珍珠、蒟蒻、椰果、粉粿、西米露、仙草6擇1），四勝送甘蔗四季春。

時間：3/12（日）下午15:00
地點：渴以茶全台門市
方式：每間門市送100杯，這次是荔枝金萱烏（660cc）。

▲連鎖飲料店「渴以茶」為慶中華隊打敗荷蘭，每間門市將送100杯荔枝金萱烏。（圖／渴以茶 coytea 臉書）
▲連鎖飲料店「渴以茶」為慶中華隊打敗荷蘭，每間門市將送100杯荔枝金萱烏。（圖／渴以茶 coytea 臉書）
此外，為慶祝中華隊擊敗荷蘭，嘉義補教名師羅文承諾將發出100份便當，民進黨基隆市議員張秉鈞也要送400份雞排，不過詳細時間、地點尚未公布，還需繼續關注。

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