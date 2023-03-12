經典賽／中古殊死戰天氣出爐！氣溫25度 打者順風微優勢
WBC世界棒球經典賽A組欲賽來到最後一天的賽程，今（12）日中午12時，中華隊將面對「紅色閃電」古巴隊，對兩隊而言都是不能輸的殊死戰，今日預計將有近2萬名球迷會到場應援，而台中洲際棒球場天氣如何呢？據台灣整合防災工程技術顧問有限公司資料顯示，今天球場降雨機率為0%，氣溫約落在攝氏25至27度，體感攝氏26至27度，值得注意的是，午間右外野是處於順風的環境，對拉打型的左打略有優勢。
記者張志浩/綜合報導
氣象專家賈新興表示，與前3戰中華隊打晚場不同，今天台灣位於冷氣團前緣，中午後晴轉多雲、雲量將逐漸增多，但降雨機率為0%，氣溫約在攝氏25至27度，風速則有逐漸增大的趨勢，約在每小時8至9英里左右，風向偏北北西至西北風，如果打者擊球是朝向中間偏右外野方向，形成深遠飛球甚至全壘打的機率都會大大提升。
而中央氣象局觀測資料則顯示，今天中午12時台中洲際棒球場在考量相對濕度、風力等條件後，體感攝氏27度，下午3時體感攝氏26度，整體而言「溫暖舒適」，降雨機率皆為0％，目前風向為西南風，風力更約3級，但隨著中午鋒面接近將變大。
中華隊此役將派出富邦悍將左投陳仕朋先發，他上賽季在中職先發18場比賽，戰績8勝6敗，防禦率2.69，古巴隊則將推出今年剛和樂天桃猿隊簽約的雷法（Elian Leyva）掛帥，希望中華隊能延續連勝氣勢，一股作氣把自己打到東京，挑戰更高層級的隊伍。