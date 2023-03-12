貓愛跟進廁所是色鬼？獸醫師揭「真實原因」：重點不是你
先前《NOWnews今日新聞》曾以「廁所有『橘貓監視器』！高趴這處看主人洗澡」為題，報導台灣網友家的貓咪愛跟飼主進廁所的行為，而牠們這樣的舉動真的是想「偷窺」主人嗎？對此，亞洲首位國際認證貓行為諮詢師林子軒獸醫師解答「當然不是」，事實上牠們忙進忙出、跟前跟後，只是為了補強「個人氣味」。
記者李惠婷/綜合報導
「為什麼你洗澡、上廁所的時候，貓咪想要闖進來？」，是許多飼主潛藏在心中的問題，林子軒便說明，貓咪其實並不是想偷窺，也不在乎你有沒有掉到馬桶裡，之所以這個做，原因很簡單，因為貓咪是一種藉由建立「個人氣味」來劃定地盤的動物。
貓咪一發現家中先前留下的氣味逐漸減弱，或是該區域被房門阻擋不得而入，牠就會急著想再去補強，避免其領地被「切割」。這也就是為什麼貓咪老是要進進出出家中那些房間，又看不來貓咪在忙什麼重要事情的原因。
通常貓咪除了睡覺、吃飯、理毛以外的時間，就是在家裡逛大街到處巡視牠建立的氣味地盤。若巡視過程中有狀況（例如房門被關起來、戶外有其他貓咪等），貓咪就會很不安地一直叫，希望你能幫他開門或是想跳出窗外的將其他貓咪趕跑。
因此，若家中有新裝潢或新成員、甚至搬家，都會嚴重干擾到貓咪原先建立的氣味劃分區域，導致家中貓咪出現不適當的行為、甚至會將怒氣轉向攻擊人或其他貓咪。
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