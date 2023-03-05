廁所有「橘貓監視器」！高趴這處看主人洗澡：要洗香香喔
以後洗澡再也不無聊了！台灣網友王小姐飼養了一隻愛看主人洗澡的4歲公貓「薯條」，每當人類走進浴室，牠會立刻尾隨並跳上廁所中的「這一處」，接著像是監視器般堅守在那，怎麼勸都勸不下來，搞笑的行為引得飼主爆笑，發上網後引起熱議。
記者李惠婷/綜合報導
王小姐表示，薯條是隻愛講話也愛撒嬌的寶貝，可愛時能讓人揪緊心臟，調皮時卻也能令人火冒三丈。薯條對「高處」有著莫名的興趣，尤其對浴室中乾濕分離拉門上的橫桿頗為執著，只要有人走進去洗澡，牠會立刻爆衝入內並爬上橫桿，接著像是「安裝完畢」一般在上頭定住，怎麼叫都叫不下來。
有了第一次的經驗後，薯條就開始著迷於「看主人洗澡」，幾乎天天都會待在上頭觀看，飼主笑說「其實還滿好玩的，因為洗澡不無聊，可以跟牠聊天」，而且薯條身手靈敏，從來沒有失誤掉下來過，面對這樣充滿水而濕淋淋的環境，牠也沒有一絲害怕，態度相當從容。
王小姐透露，薯條是姐姐在公園遛狗時看到的，當時牠僅有5、6個月大，面對陌生人愛講話又不怕生，原以為是隻不慎走失的幼貓，先帶回家幫忙尋找主人，可後續都沒有人出面帶回，王小姐便決定接手收留，這才發展出如今可愛的互動。
網友回覆「貓眼攝像機！而且不用電池，免遙控器」、「喵：在上面看才不會被噴濕」、「上面一定被貓咪擦得很乾淨，除塵貓」、「好像有看過一個說法，牠們認為水很危險，是在擔心主人或家人，才會有靠近或監看的行為，總之是好事代表關心你們」。