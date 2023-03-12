晚接午硬到哭！中華隊0：7暫落後 網急：連部長都沒力了
經典賽A組預賽進入最後一天賽程，中華隊今（12）日中午對戰古巴隊，力爭晉級複賽的機會。不過打至6局下半，中華隊仍尚未攻下第1分，而古巴隊在首局就率先攻下4分，2局下獲兩分，4局下再攻下1分，目前暫以7比0大幅領先中華隊，也讓螢幕前的球迷感到心急，認為頭號戰犯就是「晚接午」，直呼中華隊看起來都累了，尤其「國防部長」張育成幫隊員加油打氣的畫面，更讓人感到不捨。
記者黃韻文/綜合報導
不只洲際棒球場滿場應援，批踢踢棒球版目前也「綠爆」，在線人數超過3萬人。中華隊開打到第6局，打線始終熄火，以0比7大幅落後古巴隊，線上球迷心急如焚，認為頭號戰犯就是「晚接午」，直言：「感覺就是休息不夠還沒回血」、「球員們昨天上班到半夜，今天中午又上班，真的累了」、「大餅該把板凳球員上來了，主力累了」、「看部長喊聲 好難過 嗚嗚」、「野手還沒上的快換上來吧」，連主播都坦言晚接午確實有影響。
而古巴隊今日打擊火力也讓台灣網友咋舌：「滿血古巴有夠強」、「熱身賽古巴果然還是練兵調整，正賽猛得跟什麼一樣」、「今天投打都不如古巴，輸了也沒什麼好氣的」、「古巴醒了，就很難了」。