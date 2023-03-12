經典賽／古巴大叔本壘後狂叭！網友抓狂：逼人路怒症發作
原先受到台灣球迷爭相合照的「古巴大叔」Horn Guy，現在可能失寵了。今（12）日中午中華隊對上古巴隊，每逢古巴賽事都會到場支持的古巴大叔，今（12）日也沒缺席，並在本壘後方狂吹氣笛，由於轉播收音位置的關係，「叭叭叭」聲音全程不斷且十分突兀，甚至有網友認為整個瞎吹變成刺耳，直呼逼人「路怒症」發作，不過也有民眾緩頰，台灣應援也沒安靜到哪去。
記者黃韻文/綜合報導
中華隊開戰古巴隊爭取晉級機會，可惜打線嚴重熄火，至8局上都尚未開胡，以0比7大幅落後古巴隊。而每場古巴賽事都會到場支持的古巴大叔Horn Guy，在本壘後方狂吹氣笛幫古巴隊熱情加油，過去受到台灣球迷歡迎的他，今天明顯失寵，連大聯盟記者摩納根（Matt Monagan）都發推表示，「古巴7比0暫領先，整個星期都受到台灣粉絲喜愛的Horn Guy，現在可能不被喜歡了。」
不少線上粉絲同樣注意到叭不停的氣笛聲：「現場有人可以去控制一下那個氣笛嗎」、「誰叫收音剛好在他旁邊，慘」、「叭叭叭，超像路怒症，不知道幾萬人被氣得要死」、「全台灣聽一個古巴大叔在吹氣笛」、「大叔要是能跟著應援的節奏吹可能還好一點，現在整個瞎吹」，不過也有網友幫古巴大叔說話：「台灣吵可以，古巴吵不行，笑死」、「台灣加油也很吵」、「都是愛棒球的表現，只是對象不同」。
根據悍創補充說明「WBC經典賽相關攜帶物品管制規範」，大會之前就已確認，開放吹氣式氣笛，僅禁止一切氣壓式氣笛、機械式氣笛、按壓式氣笛、瓦斯氣笛等設備。其餘疑慮之品項，依照主辦單位最終解釋及說明為主，古巴大叔攜帶的吹氣式氣笛並無問題。