藏壽司「萌兔拉拉熊」扭蛋今開搶 粉絲嗆聲：我要吃爆
迴轉壽司聯名一波波沒有要放過大家！台灣壽司郎剛宣布獨家聯名《間諜家家酒》大推8款安妮亞週邊，今（13）日起藏壽司更有圈粉無數的「拉拉熊」扭蛋引起粉絲暴動，拉拉熊與小白熊、茶小熊、小黃雞等好朋友，全部變身萌兔造型，不只可以抽立體公仔吊飾、磁鐵及徽章胸針，還有地墊、保冷便當袋、兩用抱枕頸枕等萌禮集點贈活動；更同時推出全台6間特色佈置店，桃園、嘉義、台南首次登場，難怪鐵粉們都在粉專上直嗆聲「我要吃爆🤤」。
記者蕭涵云/綜合報導
藏壽司全新聯名推出限定超萌拉拉熊「萌兔新造型」，包括換上兔子造型的拉拉熊、小白熊、茶小熊、小黃雞等5款立體公仔吊飾，其中500顆扭蛋中僅有一顆的「特別獎扭蛋」，則是送出「復活節兔子」造型的拉拉熊，有夠萌。另外還有主角一樣換上兔裝造型的4款軟膠磁鐵、印上拉拉熊與好友們和兔子玩耍場景的4款馬口鐵徽章胸針，通通不能錯過。
還同步推出「拉拉熊 萌禮集點贈」，粉嫩的「拉拉熊 保冷便當袋」、印上拉拉熊可愛睡相的「拉拉熊 造型地墊」，及超萌「拉拉熊 兩用抱枕頸枕」，活動期間只要消費滿300元就能獲得一點，集滿點數就能免費獲得這些限量贈禮，送完為止。
另外，台灣壽司郎獨家聯名霸權動畫作品《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，3/17(五)起全台登場《SPY×FAMILY 間諜家家酒》限定週邊商品，3個波段分別推出「夾鏈袋便條組」、「A5筆記本」及「可愛冷水杯」，8款設計通通都有超萌安妮亞現身，引爆迷因熱潮的「謎之微笑」款式必須要搶爆！而且店內用餐也能遇到帥氣洛伊德、美麗約兒及可愛的安妮亞陪吃，搭配最新「春來好味到」的創作鰹魚、富山灣產沖漬螢烏賊共16款新菜，幸福指數破表啦。
這次還擴大全台一口氣推出6間特色佈置店，除了鐵粉很熟悉的南西店、台中惠文店、高雄岡山店，還有首次登場的桃園、嘉義、台南都是，包括入口、店內等候區、櫃台、座席等等，都有獨特角色的拉拉熊、小白熊、茶小熊、小黃雞等裝飾佈置，陪吃又陪拍照超可愛。藏壽司官方社群平台也會推出系列抽獎活動，今起凡按讚官方Facebook及追蹤Instagram，在活動貼文下方完成指定任務，還有機會直接免費獲得拉拉熊特色萌禮。
最新「春饗美饌」也有新菜寵客，微辣甜鹹的壽喜燒風味「泡菜風味牛燒肉」、酥脆香辣的「蝦仁天婦羅辛味噌」，還有清爽「柚子蘿蔔泥燒炙鮭魚肚」等，衝著圈粉無數的限定拉拉熊聯名扭蛋，已有萬人讚爆官方貼文，超多鐵粉們都在粉專上直嗆聲「我要吃爆🤤」、「這真的太狠了」、「天啊，是我的最愛」。