台灣最難吃泡麵出手了！超狂「拍廣告自嘲」 網朝聖讚爆
過去多次被票選為台灣最難吃泡麵的「双響泡」，經常在颱風天大家掃光超市、超商貨架時都能看見它的身影，或是屢屢的「最難吃泡麵」討論串總是都會大量看到它的名字。然而近日就有網友發現，双響泡竟然拍廣告自嘲，且也坦言看過無數個網友給出的意見，於是重新推出全新作品，近日引起廣大話題。
記者張嘉哲/綜合報導
網友發現双響泡近日拍攝一支廣告，是在年初的時候上架，然而近日因為棒球經典賽的緣故，有網友在中間換投、攻防交換時意外發現了這個「双響泡」廣告，於是好奇的查找，發現這支廣告再YouTube上面也有上架，且觀看數已經快要衝破50萬之多。
廣告內容將「双響泡」擬人化，表示自己將要走上「勇者之路」，面對過去被網友說是「最難吃泡麵」 「湯頭調味不行」、「麵體太軟爛」、「敢吃的都是勇者」等等意見，双響泡相信「敢認錯與改進的也是勇者」，於是開始改造，目標成為一個「對得起消費者的品牌」並且推出全新的泡麵口味，廣告還邀請網紅健人蓋伊跟鍾佳播助陣！
影片再度被翻出之後，不少網友紛紛回應「這個我給過欸其實！很棒的行銷手法」、「看到經典賽廣告，非常棒的廣告片！」、「我也是看經典賽過來的！好有創意的廣告」、「看了這個廣告，我真的願意給它一次機會欸」、「剛剛去買了兩碗優惠價格，麻辣牛肉湯麵也好吃，有洗刷以前印象中不是那麼美味」、「新口味不錯！真的蠻有創意的廣告」。