Selina「夢想當老師」進演藝圈是意外！與妹妹任容萱有關
出道22年的41歲女藝人Selina（任家萱）去年認愛男友「小徐」，今（13）日驚喜宣布懷孕消息，也曝光寶寶小名叫「腰果」。回顧Selina的坎坷演藝之路，除了歷經「人生三大打擊」灼傷意外、婚變和倒嗓，其實她進演藝圈完全是個意外，從小立志當老師的她，誤打誤撞進入演藝圈，和妹妹任容萱有很大的關係；此外，「任爸」任明廷退休後也因為女兒的關係成為藝人，一家人感情融洽，令人稱羨。
記者郭佩蓉/綜合報導
Selina當年從北一女、師大畢業，其實原本有個老師夢，但當年代替妹妹任容萱參加《宇宙2000實力美少女爭霸戰》選秀比賽，結果意外奪下冠軍，自此展開演藝之路，和Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）組成女子團體「S.H.E」，奠定不敗女團的神話。
妹妹任容萱2005年擔任《夏天的風》MV女主角而亮相演藝圈，2009年憑著《終極三國》戲劇正式出道，隨後出演戲劇《我的自由年代》、《聽見幸福》爆紅，深受觀眾喜愛，2015年演藝事業轉往中國發展；2022年在經紀人的證實下，宣布與前凱渥男模林柏澍穩定交往中。姊妹倆在演藝圈各有一片天，就連「任爸」也因為女兒的關係成為藝人，出道前曾任公務員的他，2006年憑《我的女兒是偶像-任爸的幸福私房話》出道，經常上通告節目成為通告藝人，也曾參演過戲劇《桃花小妹》、《謊言遊戲》以及女兒任家萱《一人水一項》MV、S.H.E.《十七》MV。
出生於台北的Selina和家人感情十分融洽，經常一起出遊，像是本月4日，她才與爸媽、男友趁著好天氣到陽明山踏青，也是當天任媽不小心將女兒男友「小徐」的正臉照曝光，意外使準女婿的廬山真面目流出；在Selina被火吻十週年時，任爸也傳了千字文給她，內容滿滿父愛，一字一句滿是心疼：「萱萱～回想著經歷了好幾年重複不斷的復健動作，卻仍然看不到具成效的復健之路，妳真的辛苦了！十年過了，跑步、爬山、游泳、泡湯，萱萱妳都做到了，爸爸媽媽以妳為傲、以妳為榮，衷心祝福妳。」如今Selina也即將成為人母，想必任爸、任媽一定既高興又感動。