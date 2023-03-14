最強婆婆催生3胎祭品！新房+1胎百萬　還包教育費到大學

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原PO在Dcard上分享，指家中長輩祭出「生3胎拿紅包」獎勵，希望她生第3胎，問說：「大家覺得生到第3胎能拿多少才願意生？」文章引發網友熱烈討論，有人認為「養一個小孩要500萬左右，一胎500（萬），3胎當然1500（萬）啊！」、「我婆婆說給10萬」、「長輩5萬都沒打算給，還一直催生」。
不過，隨後出現最強婆婆的「催生獎勵」瞬間將眾人虐成渣渣。網友分享她大姑婆婆的3胎獎勵，除了一間全新房子、一胎100萬元外，還有「小孩教育費到大學畢業、3胎月中30天全包、零用錢每月3萬元」，甚至給了她存有5、6000萬元的銀行戶，做為日後再買新房的準備金。
網友看完紛紛留言，「太爽了吧，是我就捲款潛逃」、「如果我婆婆這樣，我也願意生3胎，太羨慕了！」、「重賞之下必有勇婦啊，我還不生個三五胎來增產報國」、「這種婆家一定家產驚人，給媳婦的可能只是能輕鬆拿出手的閒錢，從長計議等遺產才是真理」。
沒有公婆「紅包」鼓勵生小孩的媳婦們也別灰心，勞保生育給付給2個月的6成投保薪資，各縣市政府也都有「生育補助」，首胎從8000元到3萬元都有，基隆市雙胞胎補助4萬元、彰化市4胞胎補助10萬元、南投縣第5胎補助10萬元。