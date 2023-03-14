真的有蛙！石頭路「找青蛙」爆紅 答案揭曉暈倒：太明顯
真的有蛙！近日有網友貼出一張照片，直呼「差點踩到」，結果貼文引發不少人討論，直指根本看不出有什麼東西，隨後答案曝光後，發現照片裡面真的有青蛙，許多網友笑稱「看來我又要回診眼科了」、「不是....這真的有點難找欸」。
記者張嘉哲/綜合報導
臉書社團「路上觀察學院」經常有許多在路上看到的獨特奇景照分享，而近日就有網友在上面貼文表示「靠邊....差點踩到」只見貼出的照片就是一張看起來沒有什麼特色的石頭路，讓不少社團成員表示「又是哪們子的梗..沒看懂」、「不要把這裡當個版好不好....」、「沒Get到，誰能解釋一下？」
而拍攝者於是將自己想表達的重點圈出，發現原來有一隻「青蛙」蹲在這石頭路上，由於外貌是灰色的，乍看之下根本與石頭融為一體，一個不小心就會踩到。拍攝者也表示「當時候發現時趕緊拍下來，結果拍完之後看照片，自己也還找了一下，後來問了2個朋友都找不到才決定發出來」。
而貼文也吸引上千人回應表示「.......圈出來後恍然大悟欸」、「好扯，那個地方我看好幾次都看不出來」、「原來真的有青蛙！太扯」、「圈出來太明顯了吧....這個沒踩到算厲害」、「看來我又要回診眼科了」、「找這隻青蛙，就像在教室地板找橡皮擦」、「有大理石地板找不到東西的既視感」。