路上遇龜速車超氣！近看車尾「藏紙條」 反轉內容網動容
常常開車在路上遇到「烏龜車」時，駕駛人難免都會有些不耐煩，除了浪費多餘的時間外，也可能會造成意外的發生。而近日，一名網友分享自己開車時意外發現一輛車開得非常慢，結果卻發現該輛車車尾「貼有一張紙條」，其內容曝光後，讓不少網友大讚「實在太貼心」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名馬來西亞的網友日前在推特發出一張照片，表示有一輛紅色的自小客車速度非常慢，結果開近之後一看，發現車尾上面竟然有一張紙條，上面寫著「對不起我無法開快，因為妻子剛生產」。
而該車主也現身回應表示「我真的不是故意開慢，是因為我的妻子4日剛剖腹產完，結果7日又因為嚴重咳嗽導致傷口裂開出血，必須返回依醫院治療」由於為了不要影響妻子的傷口，因此必須開慢不讓妻子感到疼痛。車主也提到「由於當時候正值尖峰時段，所以才選擇在車尾貼上紙條，盼望大家能諒解，雖然我知道不會有人叫我開快一點，但我也希望尊重那些用路人」。
解釋曝光後，不少網友紛紛回應「我願意讓路給他！真的非常的貼心」、「真是很貼心老婆的老公，又不想給人觀感太差！值得尊敬」、「同時也想兼顧用路人跟老婆的安危，真的是非常溫暖」、「最佳公民示範，不是只顧到自己而已」。