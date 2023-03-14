《黑暗榮耀》台灣版！演員撞臉懶人包 網愣：難怪好熟悉
《黑暗榮耀》第二季近日上架，不少劇迷看完「五人霸凌幫」的下場之後直呼過癮，在台灣話題度不斷，也讓更多人重視「校園霸凌」的議題。然而，近日就有網友整理了《黑暗榮耀》當中，眾多演員跟台灣的明星藝人大撞臉，直呼說不定也可以拍一部台灣版的《黑暗榮耀》，笑翻不少網友，更釣出許多明星本尊。
記者張嘉哲/綜合報導
專做梗圖迷因的IG帳號「鱷魚Nick」近日分享了一系列對比照，內容為《黑暗榮耀》演員對比台灣演員的「撞臉圖」，其中像是朴涏鎮（林智妍 飾），如果轉換成台灣版則是「吳可熙」；而老公河度領（鄭星一 飾）則由謝祖武擔任；另外還有全宰寯（朴成勳 飾）撞臉台灣男星李玉璽、李蓑羅撞臉女星小8、孫慏悟撞臉男星徐謀俊、文同珢媽媽（朴志雅 飾）撞臉女星葉全真等等。
其中讓網友覺得最像的就是，朱如炡（李到晛 飾）溫暖笑容撞臉台灣男星唐振剛，不少人直呼真的非常相像又帥氣；另外還有醫院院長朱如炡媽媽，被指出撞臉台灣女星Melody，表示每看一次院長就會想到一次，直呼「難怪每次看每次都覺得很熟悉！」
貼文曝光後，引起不少劇迷討論「難怪看朱如炡一直覺得眼熟，原來是唐振剛！好帥啊」、「你確定葉全真會開心？......」、「太好笑了天啊，李蓑羅根本就是小8啊」、「我覺得全宰寯也撞臉劉冠廷」、「全宰寯跟劉冠廷也超像的！」、「講實在話換成中文配音真的都不違和，都好像XD」、「全真姊真的會哭，沒騙你」、「我真的要笑死了」。
而貼文也釣出幾位被點名的藝人，像是李玉璽出面回應「牙！」顯然應該也有看《黑暗榮耀》，發現全宰寯叫人總愛以此為開頭；另外像是徐謀俊也出面說「那一個是我（害羞）」；而小8也笑說「演完舞台劇，來排戲吧」；而被說是溫暖暖男的唐振剛則驚訝說「不敢相信！」意外成為話題。