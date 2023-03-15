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清明掃墓10大禁忌！記得別做這件事　以免好兄弟跟回家

▲小孟老師分享了「清明節10大禁忌」，掃墓前必看，提醒民眾千萬別隨意觸碰禁忌。（示意圖／取自pixabay）
▲小孟老師分享了「清明節10大禁忌」，掃墓前必看，提醒民眾千萬別隨意觸碰禁忌。（示意圖／取自pixabay）

記者徐銘穗/綜合報導

下月5日是清明節，不論你的家族是準備提前掃墓，或是在連假期間才有空返鄉祭拜祖先，也不管是傳統墓園或塔位，掃墓禮俗與禁忌都不能馬虎。民俗專家清水孟國際塔羅小孟老師提醒掃墓10大禁忌，孕婦、爭家產等6類人別到場，事前千萬別噴香水，掃墓時也不要罵髒話，以免把不乾淨的磁場帶回家。

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6類人不宜掃墓：
1、準備結婚或剛結完婚者。有喜氣之人不宜掃墓，因為喜氣屬陽，掃墓為陰，容易沖煞，對情感易有傷害。

2、孕婦。懷孕中的人不可以去掃墓，因為容易招惹不乾淨的氣場，影響胎兒，在科學上來說，也擔心孕婦容易受到風寒，或上山掃墓時不慎跌倒。

3、3歲以下稚兒。0-3歲的小孩氣場比較不足，容易引來周遭好兄弟的干擾，回家容易感冒生病。

4、生病的人。感冒中的人或正在抗癌的人，身體較為虛弱時，前往掃墓容易吸收到不好的氣場，因此感冒中人應盡量避開掃墓。

5、爭家產的人。家中若有家產紛爭，應避免前往掃墓，以免觸怒祖先，因為當心中有怨氣時容易吸引到更負面的磁場，甚至容易憂鬱。

6、超過80歲的長者。80歲過後人的磁場比較弱，掃墓容易染上風寒或引起身體不適。

▲小孟老師表示，孕婦不可以去掃墓，因為容易招惹不乾淨的氣場，影響胎兒。（圖／取自pexels）
▲小孟老師表示，孕婦不可以去掃墓，因為容易招惹不乾淨的氣場，影響胎兒。（圖／取自pexels）
4件掃墓不能做的事：
1、不要穿紅衣。掃墓不宜穿著太艷麗，若穿著太紅讓祖靈較刺眼，恐無法得到祖靈加持。

2、不要噴香水。掃墓時噴太多香水，容易受到眾多磁場干擾，因為習俗上認為，好兄弟與山靈都喜好香氣，帶著滿身香氣去掃墓，更容易把不乾淨的磁場帶回家。

3、不要誦經。喜歡一大早就誦經的人要注意，當你誦完經後會有佛的磁場，這時前往墓地，反而容易吸引一些負面磁場靠近。

4、不要罵髒話。掃墓時不宜罵髒話，因為口出惡言時，容易惹怒周遭的好兄弟。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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