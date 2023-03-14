Luxygirls俄羅斯辣妹「一字馬」被轟爆！人間芭比道歉了
台啤球員蘇柏彰上個月26日在SBL比賽中罰球，豈料LuxyGirls啦啦隊員、來自俄羅斯的辣妹Natalia穿著粉色丁字褲在場邊做出「一字馬」動作，立刻引起正反兩極評價。當時LuxyGirls稱：「球隊沒在管！」成員Clara（克啦啦）更加碼分享小丁翹臀照：「我來讓你們多看一點！」對於批評不以為意。不過昨（13）日，Natalia在《不要鬧工作室》中道歉了：「真的不好意思！」讓粉絲相當心疼。
記者郭佩蓉/綜合報導
來自俄羅斯的正妹Natalia被封為「人間芭比」，堪比熔岩巧克力還甜，她在《不要鬧工作室》昨日發出的影片中表示，當時球員要去罰球的時候，她腦中突然閃過一個做劈腿動作的念頭，「我以為用這招可以干擾對方，我不知道會因為這樣上新聞，真的非常不好意思」。
Natalia來自俄國的一個小鎮「大盧基」，她透露自己從小時候就開始跳舞，在俄羅斯擔任民俗舞蹈舞者超過兩年，會選擇來台灣是因為看到YouTube上有很多俄國舞者來台灣生活的影片，讓她覺得來台灣發展是個不錯的機會。起初，她在花蓮工作了一年半，後來搬去高雄工作兩年，直到最近有一個很好的機會，讓她能加入台北知名啦啦隊，也就是LuxyGirls，於是她便搬來台北生活，「我的Luxy團隊不只讓我有機會圓夢，讓我可以發揮性感舞蹈，他們還給我機會讓我可以透過身體的藝術來展現我的個性」。
因此，她想透過這個影片來感謝台灣，讓她有這個榮幸可以在台灣過著她理想的快樂生活，「我更想感謝我的團隊讓我有機會可以實現我最渴望的夢想」，她也透露自己目前除了幫職籃隊加油，還可以在夜店和活動中表演，甚至可以到演唱會替各國巨星伴舞，「對於未來的發展我感到很興奮」，最後，她也表示：「如果你們想看最好的啦啦隊，可以在下方留言區追蹤我們的IG連結，如果你們想看我用什麼招數干擾強尼罰球，留言數多的話我們就拍」，過程中不斷扭腰擺臀，「我還有很多招數」。
影片曝光後，網友們也紛紛留言：「妳動作做的很棒不要理那些網路酸民，我很喜歡妳的表演」、「我勸那些道德魔人不要多管閒事」、「各位職籃觀眾千萬別多管閒事」、「希望能看到倒立一字馬」；不過仍有網友不買單：「只能說尺度抓好就好，球場跟夜店終究是不一樣的」、「什麼場合，什麼動作不適合做，尺度要拿捏好，不要把體育場所變成聲色場所」；甚至還有人發現她講的似乎是Thailand而非Taiwan，「她口中的Taiwan 怎麼聽起來都是Thailand ？也許是我的聽力有問題？」、「你沒聽錯，外國人真的分不清兩者區別」、「把台灣說成泰國」，再度掀起熱議。