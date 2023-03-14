衝全家爽吃霜淇淋！店員擠出眾秒吐 內行驚：買到根本賺
近日全家推出「春日抹茶霜淇淋」，又是掀起一股打卡風潮，不少人在社群平台上召集「霜淇淋蓋樓」，然而也有討論店員技巧好壞、大不大方的問題，都相當的有趣。然而，近日就有網友分享自己去全家購買霜淇淋時，卻發現冰淇淋的型態有些奇怪，貼文引發熱議，讓不少網友直呼「真的不敢吃」，不過內行人反讚「買到根本賺到！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品好物分享區」貼文指出「第一次看到這種觸角造型好特別哦！」只見貼出的照片，該抹茶霜淇淋的本體與一般霜淇淋不太相同，是走一個線條狀的形式，有密集恐懼症的人看了恐怕非常不舒服。
貼文一出，不少網友紛紛回應「.....超噁！很像蟲」、「這個我真的不行....」、「我覺得很可怕，密集恐懼症，每次看到就覺得很噁」、「上次買一隻是這種的，我真的是不敢吃，超噁的」、「口感不知道怎麼樣欸....沒看過」、「有夠像水蓮」、「剛買也是這樣，店員擠出來真的有點嚇到」、「夭壽真的很像蟲」。
不過，也有內行人立刻表示「蒙布朗造型的啊！好吃欸」、「蒙布朗造型買到賺到！超少見的」、「你去外面看蒙布朗造型的食物都超貴，全家吃得到很賺吧XD」、「我是一直想吃買不到XD蒙布朗造型超可愛」；而事實上，全家去年底就引進這種「蒙布朗造型霜淇淋機台」，是從日本引進的出料口，首間門市是在台北中山區「全家長賓店」，現在也已經陸續拓展至全台，如果想吃這種造型的民眾，也可以上網直接查詢，包括「胖胖造型」、「蒙布朗造型」都能一次找到喔！