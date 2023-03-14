圓周率小數點後第100兆位數曝光 傻眼！唸完得花310萬年
今天3月14日不只是白色情人節，也是世界圓周率日，在這歡慶「π」的日子裡，你能背到圓周率3.14後的幾位數呢？曾有Google工程師團隊計算出圓周率小數點後第100兆位，這個數字是0，想1秒1數字唸完估計得花310萬年。
記者徐銘穗/綜合報導
科技網站Engadget曾報導，Google旗下日本員工Google Cloud開發技術推廣工程師岩尾（Emma Haruka Iwao）和她的團隊曾在2019年求出圓周率小數點後第31.4兆位。從那以後，此紀錄已經被打破好幾次，包括瑞士一所大學研究人員，去年算出第62.8兆位，是谷歌團隊幾年前求出數字的兩倍。
岩尾曾在部落格發文寫道，儘可能算出圓周率越多數字，是衡量運算能力是否進步的一種方法。她的工作涉及展現Google Cloud的能力。2019年，岩尾和團隊算出第31.4兆位花了121天。這一次，則耗時157天23小時31分鐘又7.651秒，如果以每秒唸1個數字的速度大聲讀出所有100兆個數字，岩尾估算將需要超過310萬年的時間。
此外，同為日本人的牧野桂樹可稱是圓周率狂熱先驅之一，1996年他還是大學生時因為熱愛圓周率，決定自己寫程式，把計算出、小數點後的100萬個數字集結成書後出版，當初定價為314日圓（約台幣70元），沒想到這一賣共賣出近4萬本，加上是私人印製，沒有出版社抽成，25年來也賺進了上百萬日幣。