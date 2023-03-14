名家論壇》徐佳馨／房市政策的射箭學

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首先，這些以箭為名的政策，多是換湯不換藥。
不管是內政部的住宅三箭，或是北市府的都更五箭。前者就是租金與房貸補貼，和之前內政部與財政部針對住宅補貼並無二致，頂多也就是把範圍擴大，申請標準放寬。後者是針對公辦都更通過標準放寬，並提供民眾諮詢的管道。新瓶舊酒最讓人詬病的就是多數吃不到還是吃不到，加上未看到政策還有其他新內涵，很難掀起大量正面討論。
其次，重賞卻無罰的政策慣例，讓民眾覺得了無新意。
住宅三箭與都更五箭都看得到降低標準，擴大施行範圍。以此邏輯來看，也意味著當局認為民眾對好政策不買單，一定是因為獎勵不夠或是標準太高，降得以球就能達到目標。殊不知許多政策卡關並非僅僅在獎勵與標準，更多的部分來自原有制度下的既得利益者不願讓利。政策選擇繞過這些既得利益者，長此以往，盤根錯節就更難以處理。
其三，政策執行動用龐大人力物力，能否延續未有可知。
近年住宅政策總是大張旗鼓，執行上補貼、審查、溝通等等，樣樣都要人力與金錢支援，執行上看得出得花費相當多的資源與人力，除非能收效宏大，引起民眾廣大迴響，否則恐難長遠經營，最終只能視之為專案，走上雷聲大，雨點小的舊路，最終只落得民眾看戲，累死公務員罷了。
總而言之，都更或是住宅補貼、租屋市場正常化等等，經過多年討論與激盪，加上實務案例不斷，稍有涉獵者都知道問題癥結在哪。沉痾已久的問題，最終就是既得利益與人性貪婪的糾纏，以前動不了，從現在開始要改變已屬不易，想要看到成果亦非一朝一夕可達，只打邊邊角角，不敢直指核心，也就辜負了政策以箭為名的良善立意與滿滿期待。
冷兵器時代，弓箭能在遠距離致敵於死，堪稱是各項攻擊之首，但準度高不高，關鍵在射箭者的技術，這也讓許多古籍借箭之名，比喻處世道理，例如《禮記》就曾說過：「射者，仁之道也。射求正諸己，己正然後發，發而不中，則不怨勝己者，反求諸己而已矣。」意思就是如果比賽輸了，射手不該去怨恨那個射中靶的對手，應該反過來調整自己，進一步加強自己身心的平正，這樣射藝就會不斷地提高，也更容易成功了。
射箭如此，為政亦是如此，在瞬息萬變的現代社會中，總有不可預期的變數，迫使原來執行步驟得滾動式調整，而調整不可恥，都是為了讓施政更好的努力。以箭為名最怕就是為了績效求準，先射箭再畫靶。
若是如此，射箭不準事小，等到真的得用上準頭到哪，恐怕是連主事者自己都搞不清楚了。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室執行總監
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