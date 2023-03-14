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花近2萬元買票看經典賽！兒狂跑廁所26次　爸爸無奈氣笑

▲原PO為支持中華隊三次進場觀賽，可期間兒子竟總共上了26次廁所。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.12）
▲原PO為支持中華隊三次進場觀賽，可期間兒子竟總共上了26次廁所。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.12）

記者李惠婷/綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊在B組預賽中擁有非常不錯的表現，雖然最後沒有成功晉級，但卻讓許多球迷重拾對棒球的熱情。就有位熱血爸爸帶著兒子看了三場經典賽，門票花費約一萬九千元，可期間兒子花招百出，一下要上廁所，一下要買吃的，讓人難以專心看球，爸爸將這無奈的經歷發上網後引起熱議。

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原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，表示自己帶兒子去看了三場經典賽，但無奈的是這期間兒子總共上廁所26次（內含5次大號）、跑去買食物飲料10幾次、買紋身貼3次，還吹壞喇叭2個，讓爸爸極度無奈「我還真的應該是史上第一個，在現場看球賽，還訂閱愛爾達的」，不過兒子卻對這次的經驗非常滿意，還表示「爸爸棒球賽好好看喔，之後我要看兄弟象的」。

▲韓國人拜訪朋友送禮喜歡送捲筒衛生紙。（示意圖／翻攝自Pexel）
▲經典賽過後，這位爸爸最熟的就是洲際棒球場廁所的位置。（示意圖／Pexel）
就有網友好奇「這樣平均下來，棒一次賽多少錢？」，原PO透露票價一張3200元，兩個人看三次要價19,200元，兒子總共上26次廁所，代表上一次廁所價值約新台幣738元。

網友回覆「果然是棒賽」、「看棒賽不棒賽怎算支持」、「幫你蓋好爸爸印章一枚」、「其實你是去看啦啦隊的吧」、「所以去洲際，我都帶小孩坐外野，票便宜一點，人比較少，隨便他們跑，空間比較空曠，廁所在樓下，自己去」、「花了好幾千，沒拉爆洲際，怎划算」。



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