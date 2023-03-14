自助夾菜金額要600元嚇壞！店員冷回：我們高檔自助餐
不少民眾為了吃得健康又營養，多會選擇到自助餐購買便當，價格上通常也會比便利超商低廉許多。不過就有一位民眾在新北市某自助餐消費，結帳金額竟高達600元，向店員再次確認時，對方竟回覆「我們是高檔自助餐」，令她相當傻眼。
記者李惠婷/綜合報導
「今天在永和某自助餐點了這樣，600元！」，原PO於臉書社團《爆料公社》發文，她結帳時聽到這個價格非常不敢置信，於是向店員詢問，豈料對方回覆「我們是高檔自助餐，吃米不知米價喔」，令原PO更是吃驚，可菜都已經夾好了，不好意思臨時反悔，只好將這餐當做御用國師料理，並提醒自己及大家「下次多注意，先問計價方式再夾」。
網友對這樣的價格也非常吃驚「現在吃個飯，身上沒帶個1000都不敢出去了」、「到自助餐店沒標價本就隨店家喊價，自從去自助餐店夾了四樣菜（格子內）加一隻雞腿及一碗白飯收了我150後，就不再考慮自助餐，直接買便當了」、「以前自助餐是平常人在吃的，現在很多自助餐是有錢人才吃的」。
不過圖中能看到，原PO夾的菜色有蘆筍、五花肉、雞蛋、小卷、筊白筍、鱈魚等等，網友表示這些都算是高價食物，「三肉各100、六菜各40、兩飯40，湊整數600」、「青菜那一盒120，控肉那一盒180，透抽那一盒280，飯20。要便宜，又要高檔食材，沒那種好事」、「蘆筍，苦瓜，南瓜，蛋現在都很貴，如果筍是新鮮的也很貴，韭菜花也不便宜，還有肉，鱈魚，小卷，現在都漲價，只能說，你夾的都是高貴品項」。