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錢存銀行領不出？中國為防資金外移　無所不用其極

▲中國政府展開行動，防止企業或個人利用虛擬貨幣等手法，將錢帶出中國。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國政府展開行動，防止企業或個人利用虛擬貨幣等手法，將錢帶出中國。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在經過三年的新冠肺炎疫情後，中國不再是各國爭相搶進的市場，現在中共當局還得力挽狂瀾，避免外資撤逃。為了減緩資金外流、阻貶人民幣及防範金融風險，中國政府展開一系列行動，防止企業和個人利用虛擬貨幣跨境或是其他手法，把錢帶出中國。

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中國兩會落幕，中國官方定調今年的成長目標是「5%左右」，但新任中國國務院總理李強在「首秀」記者會上表示「並不輕鬆」，同時他也對民營企業以及外資喊話。對此，香港中文大學經濟學系副教授莊太量指出，李強一上來就給民營經濟打了一劑「強心針」，安撫民營企業、傳達訊息，並表達對外開放是中國繼續要走的路，望外資來投資中國。但有經濟學家分析指出，5%成長目標隱含中國政府對於風險的考量，比如地方政府債務問題，以及萎靡不振的樓市。

新冠肺炎疫情延燒三年，中國的清零政策打擊外商信心，全球供應鏈也受到嚴重影響。如今中國面臨經濟成長放緩，人力成本上升、市場競爭加劇，對於外資來說，中國的吸引力不如以往。再加上俄烏戰爭爆發後，各個企業重新審視地緣政治風險，並且尋求分散風險，外資正飛快地撤出中國。

由於全球經濟成長放緩，導致征國出口持續下挫，再加上防疫解封後，中國民眾出國旅遊，導致資金進一步外流，去年中國經常帳盈餘大幅縮水，進而使人民幣面臨貶值壓力，也讓投資人憂心忡忡。

涵蓋股價市場和直接投資流動資金的中國國家金融帳戶顯示，光是2022年上半年，就有多達1010億美元（約台幣3兆元）的淨資金撤離中國。在中國的國際收支平衡表中被列入「誤差與遺漏」（errors and omissions）類別的淨流出，則多達452億美元（約台幣1.3兆元）。有經濟學家懷疑，有部分資金正透過非法或試辦合法的管道移出中國。

法國外貿銀行首席亞洲經濟學家埃雷洛（Alicia G. Herrero）指出，「誤差與遺漏基本上反映居民已非官方方式移出資金，不光是外國資產經紀人不再投資中國，未紀錄的資金外流也在惡化當中，隨著信心動搖，人們想把錢帶走。」

常見的資金外移手法不外乎透過「地下錢莊」、海外資產、留學、換匯、不法貿易等方式，近來具有匿名性的比特幣等虛擬貨幣，也成為資金外移的熱門手法之一。隨著中國資金外流加劇，中國當局近年來嚴查賭場以及地下錢莊洗錢行為，並且下令清查澳門博彩業，圍堵政府官員和富豪洗錢管道，避免企業及個人利用虛擬貨幣跨境及其他手法洗錢出境。

北美投資策略顧問Mike Sun指出，自中國收緊外匯政策以來，中國企業和個人縮通過地下錢莊轉移資金的情況越來越嚴重，也成為中國政府大力打擊地下錢莊的原因。

「新興市場教父」墨比爾斯資本合夥公司（Mobius Capital Partners）創始合夥人墨比爾斯（Mark Mobius）先前曾表示，他在上海匯豐銀行有個帳戶，卻沒辦法把錢提領出來。他強調，他在上海匯豐銀行有個帳戶，卻沒辦法把錢提領出來。墨比爾斯示警，投資中國務必要「非常、非常謹慎」。

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