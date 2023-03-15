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環台賽／中華英雄敬禮手勢再現！「南投王」狂衝140公里

▲中華隊盧紹軒一開賽就帶出10人的領先集團。中華民國自由車協會提供
▲中華隊盧紹軒一開賽就帶出10人的領先集團。中華民國自由車協會提供

記者廖聿偉/南投報導

2023年自由車環台公路大賽第4站，今移師南投站，地主選手「南投粥湯豪」開賽就突圍而出，待在領先集團超過140公里，可惜過了水里隧道後氣力放盡，最終以4小時04分04完賽，排名第44。

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睽違4年環台賽重返南投縣，盧紹軒親友團傾巢而出，來替心目中的「南投國王」加油，親屬和後援會還製作海報和旗幟應援，賽後更自發性準備豆花，只要跟盧紹軒合作，就能免費領取。

▲地主選手盧紹軒親友團熱情應援。記者廖聿偉攝
▲地主選手盧紹軒親友團熱情應援。記者廖聿偉攝
▲地主選手盧紹軒親友團熱情應援，還大聲呼喊「南投國王」。記者廖聿偉攝
▲地主選手盧紹軒親友團熱情應援，還大聲呼喊「南投國王」。記者廖聿偉攝
盼能在家鄉取得好成績的盧紹軒，開賽就擺脫追擊，並推進超過100公里，還一度領先近6分鐘，無奈進入爬坡賽段體能耗盡，逐漸被拉開，原本計畫回到主集團喘息，未料卻剛好在決勝點玄奘寺附近會和，主集團已經開始加速，盧紹軒無力跟上。

盧紹軒說，「擬定策略開賽就發動攻擊，也順利逃脫，如果不拚就沒有機會。可惜後面體能調節沒有做好，結果也不盡人意，有點可惜。」

因父親的啟蒙，盧紹軒12歲開始騎車，也逐漸培養出興趣，今天賽事的路段，也騎過上百次。他說，「在這裡比賽感覺特別熟悉，跟四年前沒什麼改變，唯一不同的可能是我鬍子變長了。」

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▲地主選手盧紹軒親友團熱情應援，與家人合影。記者廖聿偉攝
▲地主選手盧紹軒親友團熱情應援，與家人合影。記者廖聿偉攝
▲地主選手盧紹軒親友團熱情應援。記者廖聿偉攝
▲地主選手盧紹軒親友團熱情應援。記者廖聿偉攝
▲地主選手盧紹軒親友團熱情應援，還發放豆花給車友。記者廖聿偉攝
▲地主選手盧紹軒親友團熱情應援，還發放豆花給車友。記者廖聿偉攝

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