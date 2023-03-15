老鳥加班費領破萬！他怒揭26年「摸魚日常」 眾急勸別管
如何經營好與同事間的關係，一直都是職場中難解的議題。近期就有位男子困擾，待公司已經26年老鳥的「摸魚日常」，甚至已經影響到他的工作，對方甚至還能每個月爽領破萬加班費，然而更細節的內幕曝光後，卻讓不少上班族都著急勸「千萬別插手管」。
記者潘毅/綜合報導
一位26歲的上班族男子在論壇Dcard上發文分享，目前自己在傳產公司任職，穩穩地做了一段時間，薪水待遇也算不錯，唯一的困擾就是隔壁坐了位資深的女同事，對方待在這公司的時長甚至跟「原PO的年齡」相同。
然而這位資深女同事，上班常摸魚，已經影響到原PO的辦公空間以及電話的使用權，還天天惡性加班4小時，「光加班費一個月就領好幾萬元」，而公司每次開會都表示「要節約成本不要惡性加班」，但主管卻仍對這種情況默不作聲。
這種情況讓原po充滿困惑，但由於公司薪資還算理想，現在工作也不太好找，因此一直無法下定決心離開，「有沒有前輩能給我建議該怎麼做呢？」
然而詳細的遭遇曝光後，卻讓不少上班族著急喊「主管都不敢直接點了，一定有背景」、「這樣子能混26年說明背後不單純」、「能混26年肯定有什麼，你提出來只是讓主管覺得你事多」、「真是沒有眼色，如果管太多，走的人八成是你自己」。