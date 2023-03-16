房市／透天別人1年賣不出去　信義房屋楊雅晴用這招成交

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她舉例，曾接到一間30年透天厝，給同業賣了一年都未找到合適買方，她接到案子後到現場一看，發現房屋格局狹長，前後有採光，但房屋中段較為陰暗，而天花板上的木頭吊扇年久下垂，再加上早年的黃色燈泡、深色磁磚，又堆滿雜物，整個房子感覺陰暗，失去了應有的清爽感，一般人進屋都會卻步。
因為屋主缺乏賣房經驗，楊雅晴當下立即與屋主溝通「房子給人的第一印象最重要，若是連拍照都不好看，就更難吸引買方到現場看屋了」她建議清掉雜物、重裝燈泡、拆除老舊吊扇、掃除長年累積的厚灰塵，不僅如此，她也「穿著西裝一起清理」，一同為屋主的房子努力。
經過一個月的整理，房子空間感出來了，之後迅速成交，楊雅晴表示，在屋主將房子委託給他的3個月期間，有1個月都在清掃、美化屋況，對她而言，形同少了1個月的銷售期，但她做好萬全準備，反而更有效率的幫助屋主售出房屋。
楊雅晴表示，她請屋主美化屋況，增加賣相，但前提是在交易安全沒有疑慮的情況下進行，例如有屋主問他，全室油漆好嗎？她會視屋況建議，若是有漏水的區域，請屋主不要全室油漆，以現況讓買方了解，買方才能評估購屋後如何處理，以免往後產生更多爭議。
楊雅晴說，因為不希望辜負客戶的信任，因此會付出最大心力思考如何賣出房子。無論是賣方或買方，她都將客戶當朋友，以客戶最大利益去給予建議，與客戶合作，一起完成找房、賣屋的任務。許多客戶滿意她的服務令人安心。
信義房屋表示，信義房屋從業務人才招募與培訓階段，就堅持尋找沒有房仲經驗、大學畢業的人才加入，為的是將「先義後利」、「該做的事，說到做到」等企業核心理念，以及房仲經紀人員所需具備的專業知能完整灌輸、建立，才能提供買賣雙方最值得信賴的服務品質。