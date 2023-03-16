帶全家爽吃壽司郎！結帳前「驚喜送5甜點」 真相爸哭了
壽司郎是被網友所推崇聲量最高的台灣迴轉壽司，用餐的模式除了從迴轉台上面拿取外，也可以使用平板點餐，餐點也會經由軌道快速送來。而近日，一位爸爸帶著全家人到壽司郎用餐，結果準備結帳時，迴轉台上卻驚喜送來五個甜點，結果正當他相當疑惑時，轉頭一看卻發現真相，讓他哭笑不得發出勸世文，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名爸爸在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「吃完壽司郎準備要結帳時，最後突然來了五樣甜點！哭啊！我真的好開心好感動！白眼直接翻到屁眼，差點飽到原地去世」原來這五樣甜點並不是壽司郎獨家招待，而是小孩默默地把點餐的平板拿去遊玩了！
結果就這樣硬是再亂點了「五道甜點」，包括了兩份草莓雪花冰以及三杯霜淇淋，讓該位爸爸相當哭笑不得，提醒有小孩的家庭去吃壽司郎，「千萬不要讓小孩拿到平板」。貼文一出，不少網友紛紛回應「笑死.....後勁超強的」、「所以說，不要帶小孩去吃壽司郎，不然就讓他們坐外面」、「帶小孩去我都讓他們坐外面，拿不到平板這樣」、「一個甜點80以上直接噴500哈哈哈」。
另外，也有不少苦主分享表示「真的....上次我兒子差點點了4碗拉麵，好險即時搶過來」、「我也發生過一次.....我兒子點了三個炸物拼盤，崩潰」、「小孩真的不懂就拿起來亂點，尤其又是看到他們愛吃的冰淇淋，上次也多點兩個」、「我也發生過一次，還好馬上發現，立馬找店員過來跟他們道歉並取消餐點」。