這才是真的「台灣水餃」！搞錯20年 台菜教母推正名運動
說到「水餃」，大家想到的都是白白胖胖、元寶形狀的那種，不過有「台菜教母」之稱的美食作家黃婉玲卻大喊：「錯了！」表示台灣有自己的「水餃」，餅皮不是麵粉而是地瓜粉，料理方式是用蒸的不是煮的，而且體積更大、更飽足，疾呼要為台灣水餃正名，「能列為一個文化記憶上的資產，彌足珍貴！」
記者徐銘穗/綜合報導
「台菜教母」黃婉玲近日在臉書粉專「黃婉玲的烹飪教室」發起「台灣水餃正名運動」。黃婉玲表示，台灣早年麵粉產得少，然而遍地種植地瓜，因為氣候酷熱，所以總會使用地瓜粉做料理，因此以地瓜粉皮製作水餃皮，「過去老台南人都直白地稱為『水餃』，鄉下地方則因為皮顏色有些灰，而暱稱為『土角餃』，從來沒有疑惑過。」
不過，隨著北方水餃逐漸廣為人知，約在20年前開始有人產生質疑，水餃不是應該白白鼓鼓的，這灰色的餃子怎能稱為水餃？黃婉玲說，為了跟北方水餃做區分，就將之取名為「水晶餃」，只是「水晶餃」又和廣東水晶餃撞名而引發混淆。
黃婉玲指出，台灣水餃好吃的關鍵在於肉臊，肉臊滋味足，餡料就好吃，如此蒸出的水餃就所下無敵，地瓜粉製成的水餃皮更是Ｑ彈誘人。為替台灣水餃正名，黃婉玲奔走疾呼十餘年，卻始終不見成效，感慨說：「想不到在我眼前，一道庶民古早味正在失真，而我卻無力挽回。」希望大家一起認識這庶民小吃的名字，一起加入台灣水餃正名運動。
對此，「雷普莉逛市場」粉專作家留言表示，「其實我們客家人（我以苗栗縣的地緣來述說）的三角圓也被改稱呼為水晶餃。先生說，其實他小時候，阿嬤也是把三角圓叫成水餃，以前並沒有叫做水晶餃。其實『水晶餃』是一個很中文視角的名稱。」網友也留言說，「我家都說是『台灣水餃』」、「其實令人覺得更沈痛、更可怕的是台語的流失！」、「我講水餃還被糾正，不是水餃是水晶餃」。