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這才是真的「台灣水餃」！搞錯20年　台菜教母推正名運動

▲這才是台灣「水餃」！台菜教母黃婉玲表示，台灣水餃以地瓜粉皮而非麵粉皮，內餡好吃的關鍵是肉臊，也與大家印象中白胖、元寶狀的北方水餃不同。（圖／黃婉玲提供）
▲這才是台灣「水餃」！台菜教母黃婉玲表示，台灣水餃以地瓜粉皮而非麵粉皮，內餡好吃的關鍵是肉臊，也與大家印象中白胖、元寶狀的北方水餃不同。（圖／黃婉玲提供）

記者徐銘穗/綜合報導

說到「水餃」，大家想到的都是白白胖胖、元寶形狀的那種，不過有「台菜教母」之稱的美食作家黃婉玲卻大喊：「錯了！」表示台灣有自己的「水餃」，餅皮不是麵粉而是地瓜粉，料理方式是用蒸的不是煮的，而且體積更大、更飽足，疾呼要為台灣水餃正名，「能列為一個文化記憶上的資產，彌足珍貴！」

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「台菜教母」黃婉玲近日在臉書粉專「黃婉玲的烹飪教室」發起「台灣水餃正名運動」。黃婉玲表示，台灣早年麵粉產得少，然而遍地種植地瓜，因為氣候酷熱，所以總會使用地瓜粉做料理，因此以地瓜粉皮製作水餃皮，「過去老台南人都直白地稱為『水餃』，鄉下地方則因為皮顏色有些灰，而暱稱為『土角餃』，從來沒有疑惑過。」

▲台南巷弄裡老字號「祿記」的看板、紙盒上，目前仍遺留「水餃」兩個字的歷史足跡。（圖／黃婉玲提供）
▲台南巷弄裡老字號「祿記」的看板、紙盒上，目前仍遺留「水餃」兩個字的歷史足跡。（圖／黃婉玲提供）
▲台南「克林台包」老闆告訴黃婉玲，她曾將產品告示改回過去熟悉的「水餃」，未料卻迎來一團混亂的窘境，只好在水餃前加上台灣二字區別。（圖／黃婉玲提供）
▲台南「克林台包」老闆告訴黃婉玲，她曾將產品告示改回過去熟悉的「水餃」，未料卻迎來一團混亂的窘境，只好在水餃前加上台灣二字區別。（圖／黃婉玲提供）
不過，隨著北方水餃逐漸廣為人知，約在20年前開始有人產生質疑，水餃不是應該白白鼓鼓的，這灰色的餃子怎能稱為水餃？黃婉玲說，為了跟北方水餃做區分，就將之取名為「水晶餃」，只是「水晶餃」又和廣東水晶餃撞名而引發混淆。

黃婉玲指出，台灣水餃好吃的關鍵在於肉臊，肉臊滋味足，餡料就好吃，如此蒸出的水餃就所下無敵，地瓜粉製成的水餃皮更是Ｑ彈誘人。為替台灣水餃正名，黃婉玲奔走疾呼十餘年，卻始終不見成效，感慨說：「想不到在我眼前，一道庶民古早味正在失真，而我卻無力挽回。」希望大家一起認識這庶民小吃的名字，一起加入台灣水餃正名運動。

對此，「雷普莉逛市場」粉專作家留言表示，「其實我們客家人（我以苗栗縣的地緣來述說）的三角圓也被改稱呼為水晶餃。先生說，其實他小時候，阿嬤也是把三角圓叫成水餃，以前並沒有叫做水晶餃。其實『水晶餃』是一個很中文視角的名稱。」網友也留言說，「我家都說是『台灣水餃』」、「其實令人覺得更沈痛、更可怕的是台語的流失！」、「我講水餃還被糾正，不是水餃是水晶餃」。
 

▲說到「水餃」，大家想到的都是白白胖胖、元寶形狀的這種。（示意圖／取自photo AC）
▲說到「水餃」，大家想到的都是白白胖胖、元寶形狀的這種。（示意圖／取自photo AC）

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