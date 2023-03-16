泡麵吃到飽宮廟爆紅！「吃10碗全免費」：一個月蹭兩頓飯
你有聽過宮廟提供免費泡麵吃到飽的服務嗎？南投中寮鄉的「石龍宮」近日在社群平台上備受熱議，其特點就是現場多款「泡麵讓你吃到飽」，而且通通不用錢，吸引大批信徒前往朝聖，近日有網紅前往拍片，讓不少人驚呼「真特別的文化」、「下次也要去看看」引起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
知名大胃王YouTuber「吃貨豪豪」在Tik Tok上傳影片提到「大家知道在台灣有一個泡麵免費吃到飽的地方嗎？在南投的石龍宮，只要你不浪費，這裡的泡麵都是可以免費讓你吃的，廟方也有提供熱水，當天直接就吃了四碗泡麵，廟的周圍也有賣整箱的泡麵，如果是信徒要泡麵捐贈也可以直接交給工作人員，推薦大家可以來吃個平安！」而最後豪豪吃了四碗泡麵也有投入香油錢保平安。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這是月底都會去的地方嗎XD」、「我每個月都會固定去拜拜跟還願各一次，都去那裡蹭2頓飯XD」、「之前特別去朝聖吃了10碗好爽」、「之前寒假有去吃過，還特地沒吃午餐去吃，吃了5、6碗」、「去過一次，人真的超級多的」、「真的是吃個平安，超多人一箱一箱在捐的」、「泡麵永無止盡根本吃不完，去吃到飽也不會怎麼樣」、「在地人，時不時都會去晃一晃吃個泡麵求平安」。
事實上，這個「泡麵土地公」的由來，源起於北部有些生意人、賽鴿愛好者帶起的風潮，接著又遇到1980年代六合彩興盛時，一些賭徒經常呼朋引伴在深夜求明牌，便以泡麵止飢，長年累月，之後信徒前往石龍宮都帶泡麵，後來沒帶走的就提供給大家免費吃，廟方表示，常常有許多的老闆、店家或者業務型的保險員、櫃哥櫃姐都經常來拜。不過要特別注意的是，泡麵是不可以帶走的，吃玩也要記得分類！只能說有去朝聖的各位「人在做天在看！可別惹土地公伯生氣囉！」