好市多「買甜品送1神物」！婆媽曝多樣用途：能取代好多
Costco好市多以多樣化及大容量商品聞名，許多家庭都會選擇來此處購買生活用品及食物，就有民眾發現一款提拉米蘇「買甜品送杯子」，且拿在手上還非常有份量，她大讚：「除了環保，還有很多用途欸！」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，說明近日購買這款提拉米蘇時，沒有特別注意重量及內容物，打開後才發現該甜品的容器使用的是玻璃杯，她驚喜：「莫名得到六個漂亮的玻璃杯（玻璃不會太薄），覺得有賺到耶，除了環保之外，拿來種植物或點心杯、水杯都很好」。
貼文發出後，引起不少網友的討論「再來揪人吃提拉米蘇。上回收集高腳杯，這回收集玻璃杯」、「買杯子送蛋糕啊」、「我媽也常講這種話，所以家裡的玻璃罐玻璃杯大概有100多個」、「今天也買了，對於小家庭很方便，味道也很好吃」、「但聽說不好吃」、「這種玻璃容器裝的點心一律不考慮購入....丟了可惜，留在家裡又佔位子...杯子一堆」、「怕甜的，可以買來同事分一分吃，然後帶杯子們回家」。
已購入的民眾透露玻璃杯容量大約160ml，至於能不能裝熱食，網友建議「這種送的盡量不要裝熱的，我朋友拿海尼根的玻璃杯裝熱的直接炸開，手縫了5針」；眾人也集思廣益，發想玻璃杯的多功用途「可以拿來做大豆蠟燭，也很美」、「我媽拿來取代她的量米杯。她說容量一樣」、「種植物真的很適合」、「可以種多肉植物」。