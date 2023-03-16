上班族易忽略久坐危機！醫示警：還會傷害「這個」部位
不少上班族平日長時間在室內久坐辦公，回到家帶著一身的疲累，更是只想躺在沙發上追劇、滑手機，長期下來身體的活動量明顯不足，不僅整個人沒有精神，也容易導致腸胃的活動力變差，醫師警告，一旦腸胃活動力下降，可能連帶影響代謝與排便，看似規律平凡的日常，潛藏著容易被忽略的健康風險。
生活中心/綜合報導
從早「坐」到晚、回家繼續「坐」，這是許多上班族的日常寫照，短時間不易察覺到不對勁，但長期下來身體可是會抗議的！身體活動量不足，腸胃活動也會變慢，日積月累就會卡卡不順、有沉重感。營養師團隊「Nuture Fit」在社群上分享，想要解決這樣的身體危機必須遵守兩大原則，其中第一步驟當然就是要適度的運動了，平常上班的時候，就要透過零碎的時間，多多起身伸展，盡量不要長時間維持同一姿勢不動，下班後也應該安排適度的運動。
另外，第二招則是從飲食下手讓體內動起來，這也是上班族可以簡單改善久坐危機的方法，營養師Angela建議，腸胃的活動可以透過吃好菌與攝取纖維來達成，只要在超商買一瓶AB原味優酪乳，搭配自己喜歡的沙拉水果，就是方便快速的體內代謝神器。AB原味優酪乳內的雷特氏B菌能幫助維持消化道機能，蔬果除了提供纖維也是好菌的食物，兩者合作能幫助體內大掃除、讓腸胃動起來。
現代人因壓力亂食、暴食，又加上久坐影響腸胃，讓代謝逐漸變慢，大腸直腸外科醫師陳致一也以自身的久坐經驗為例，建議工作忙碌的民眾可以飲用AB原味優酪乳，輕輕鬆鬆就能幫腸胃動一動，打好身體代謝基礎。而且AB原味優酪乳擁有腸胃2項國家健康食品認證，安心有保障，除了有助於增加腸內益生菌，也能降低胃幽門螺旋桿菌數量，天天飲用幫助提升代謝力，打破久坐惡循環！