超商也缺蛋！茶葉蛋鍋「改放這顆」 網爆笑：台南分店嗎
全台面臨史上最長缺蛋危機，不少民眾已在日常生活中體會到變化，除了有清晨排隊買蛋的狀況，有些以雞蛋為主原料的店家也漸漸喊漲或停業。就有網友發現缺蛋潮漸漸蔓延到便利超商，原本該裝滿茶葉蛋的鍋爐，竟被改放「這1顆」代替，店員苦中作樂的傑作被上傳至網路，眾人笑稱：「這是台南分店吧！」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《路上觀察學院》發布一張照片，畫面中是眾人熟悉的便利超商茶葉蛋鍋爐，但似乎受到缺蛋潮波及，無法提供足夠的蛋來製成茶葉蛋，於是店員靈機一動放入「健達奇趣蛋」，整整兩鍋讓原PO忍不住笑出來：「看來以後要吃的不是雞蛋也不是鴨蛋啊！」。
貼文發出後引起熱議，「你的蛋跟我的長得不太一樣欸」、「那是台南人的茶葉蛋啦」、「一顆13嗎？先來10顆，謝謝」、「這臨演身價還比較高」、「這應該是台南分店」、「這個電開下去，立刻變巧克力鍋」、「按下去加熱看看」、「出奇不意的蛋，加熱開下去，不出意外的話，馬上就要出意外了」。
民眾還歪樓貼出改版前「健達出奇蛋」的照片喊話：「我還是比較喜歡這一代的茶葉蛋」，有人更認為這將是未來的常態「現在很多店都這樣擺了」、「三個月內，我應該會一直看到電鍋出奇蛋的文」。