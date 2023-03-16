普發6000元等到了！網見「亮點」傻眼：效率差到不敢相信
還税於民、普發6000元的政策終於有了新消息！財政部今（16）日宣布，將於3月22日啟動預約登記作業，前5日將採身分證字號或居留證號尾數分流，領取的方式一共有五種管道，結果消息曝光後，引起不少民眾砲轟「還要登記....效率簡直是低到不敢相信」、「一月喊到三月底還在登記，五月都要繳稅了哥」。
記者張嘉哲/綜合報導
財政部指出，目前規劃發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，方便民眾領取，3月22日起就會「先開放登記入帳」上網預約登記，普發現金資格包括我國國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍之眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、持永久居留證之外國人等，此外，2023年底出生的本國籍新生兒也都領得到。
然而消息公布之後，不少網友紛紛超傻眼表示「所以到底什麼時候可以拿.....我都快忘了這回事」、「每人6k搞的好像每人60k一樣....」、「我都快忘記這事情了...怎還在登記啊」、「怎麼還在登記，不是從一月喊到現在.....效率真的低到不敢相信」、「現在連拿到時間也不知道，然後四月領，五月拿去繳稅，你乾脆別發，浪費國家資源」、「爽都是爽到不是上班族的人而已，四月領五月繳稅.....有領跟沒領一樣」、「最扯的是不知道啥時才可以領到，等三個月等一個登記」。
而對於「6000元發放時間」，財政部目前仍然未公布，僅表示會依照特別預算審查進度陸續辦理撥付，並陸續進行「ATM領現」及「郵局領現」作業，另外，「直接入帳」及「造冊發放」方式，將由政府協助辦理，預計3月20日至25日開始進行偏鄉地區（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及臺東縣金峰鄉）造冊，民眾得到當地派出所登記；而登記入帳的民眾，於3月22日至26日前5天會有分流機制，將採身分證或居留證的尾數進行分流，一天有2個尾數，預計在3月22日與財政部一起進行抽籤後再公布。