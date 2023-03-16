89元「星級點」入菜單 50元小確幸沒了？麥當勞直球回應
麥當勞日前宣布新推出「1+1星級點」加入菜單，指定明星商品搭配指定飲料只要超值89元優惠價。今（16）日遭網友熱議，預言「1+1=$50 銅板輕鬆點」會因此下架，還被稱是「走入歷史的前兆」。對此，麥當勞直球回應，「1+1=50餐組目前並沒有下市規畫」。
記者蕭涵云/台中報導
麥當勞開賣「BT21甜心卡」，隔日大動作回歸「經典甜辣韓風炸鷄腿」，並搭配「BT21限定包裝」。還再度更新菜單，，除了原有的「1+1=$50」外，正式菜單再加入自3/15全新推出的「1+1星級點」89元優惠，指定明星商品包括麥克雙牛堡、麥脆鷄腿、六塊麥克鷄塊、金黃地瓜條以及OREO冰炫風，搭配指定飲料經典美式咖啡（冰/熱）、中杯冷飲含可樂、雪碧、冰紅茶(檸檬風味)、冰紅茶(無糖) 、冰綠茶(無糖)只要超值89元。
消息一出，受到不少網友猜測是漲價的前哨戰，預言原有的「1+1=$50」可能會因此退場，成為又一時代眼淚。而業者聞言也直球回應了！官方表示，「台灣麥當勞感謝消費者支持，1+1=50餐組目前並沒有下市規畫；而1+1星級點為全新優惠餐組選擇，提供指定明星商品+飲品，有吃有喝、兩件89元的優惠價，歡迎消費者嚐鮮。」