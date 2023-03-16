平日限定！木柵動物園將開放無尾熊「近距離觀察熱點」

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無尾熊族群自1999年來到臺灣，經過20幾年的時間，已經成為臺北市立動物園遊客所熟悉的動物朋友了，但是因為場地的限制，大多的活動場都是只有一面的觀察視窗，讓遊客只能從單一角度觀察無尾熊，如果動物不巧選擇在相對後方或是視線上有遮蔽的位置休息，加上無尾熊在白天的休息時間較長，種種因素就有可能難以見到無尾熊一面了！經過長時間的場地規劃設計，並針對動物個體進行面對刺激的脫敏訓練之後，終於實現可以兼顧動物福利和遊客參觀無死角的戶外活動空間。
在臺北市立動物園規劃設計各種不同的動物活動場時，除了要符合動物福利的前提之外，還需要思考到遊客的參觀需求，常常都需要長時間的討論及嘗試，這次新開放的無尾熊戶外活動場，期望藉由拉近觀察動物的距離，同步推廣觀察動物時需要保持安靜的正確行為，因為尊重動物的生活空間，也是我們體現生態共存的重要關鍵。
以無尾熊為原型的「樂天小熊餅乾」自1994年起持續以品牌名義定期資助澳洲無尾熊基金會(AKF)。台灣樂天製菓股份有限公司自1987年在台灣上市樂天小熊餅乾至今36年，希望將品牌對動物保育的行動也實踐到台灣社會；自今年起參加臺北市立動物園的「動物認養計畫」，一同關心支持野生動物生態及其保育工作，為野生動物盡一份心力。
樂天小熊餅乾與臺北市立動物園合作，將於2023年4月4日、4月5日兩天在園區內舉辦「樂天小熊餅乾DIY」活動，透過豐富有趣的內容，讓民眾輕鬆了解有關無尾熊的保育知識，讓大小朋友都能玩中學，更能理解動物保育與生態維護的重要。更多活動詳請請上「樂天小熊餅乾粉絲專頁」查詢。