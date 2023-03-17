晶華主廚監製輕食美味　星級美味在小七就買得到

鮪魚三明治是早餐或家庭料理中常出現的菜單之一，因兼具清爽及製作簡單，對喜歡輕食的朋友來說也是不錯的選擇，加上製作上比起總匯煎肉排或是雞腿堡要更省時，因此不論是大家趕上班時，在早餐店架上抓了就走，或是多數爸媽在幫小朋友準備早餐，都是經典必備的選擇！但要怎麼做出好吃的鮪魚沙拉夾心土司？從小七新上市的「新感覺鮪魚沙拉」中可以看出端倪，透過晶華酒店主廚的監製指導，讓我們看看一探究竟！
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「新感覺」將自身定位為時尚輕食的追求者，對於夾心土司的口感與美味亦是追求推陳出新，精益求精，看似簡單的鮪魚沙拉，如何提升產品的風味記憶點，並加深食物風味的層次感，成為產品研發團隊這次最重要的課題。而在這次與晶華酒店主廚的諮詢互動過程中，嘗試使用多元食材的可能性，如西式調味解膩的酸黃瓜，或海鮮料理中增添甘甜特色所加入的蒔蘿，在反覆調整之下，回到消費者熟知的洋蔥、黑胡椒與沙拉醬，雖是基本配料，但卻是鮪魚沙拉不可或缺的靈魂伴侶，因而回歸調味初心，打造星級的舌尖美味。
這次「新感覺」與晶華主廚聯手，將星級主廚的調味技術帶入超商。為了在甜口沙拉與鹹口沙拉之間找出最適當的平衡且符合大眾口味，研發團隊也反覆調整食材比例，使用精選鮪魚，以油脂浸潤保留美味香氣及魚肉纖維感；為了鎖住洋蔥特有的甘甜與清脆，工法上採用低溫蒸煮，並以黃芥末及黑胡椒畫龍點睛；包覆內餡所用的澎潤白淨土司，歷經10小時長時間發酵製成，柔軟綿密，最後再以清新的嫩綠色包裝添增清新的意象。如今只要在街邊巷口的7-ELEVEN，就可以品嚐到這般的星級美食！
新感覺夾心土司替消費者追求色、香、味俱全的親民星級享受，讓美食品味更能深入日常生活，並提供多樣口味選擇，除了新上市的鮪魚沙拉外，新感覺亦有長銷款雞蛋沙拉，及草莓夾心、花生夾心、可可夾心三款時尚甜餡夾心，在各地7-ELEVEN都可以享用得到！
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