最強小三刷一排火熱貼圖！老公緊張了 正宮吐5字秒滅火
平淡如水的老夫老妻若是突然很熱情，恐怕會讓對方摸不著頭緒。有人妻在「爆怨公社」發文，指早上突然收到先生傳訊息來，急問「發生什麼事？」然後又補上一句「這麼熱情」，看得太太一頭霧水，往上回顧訊息，才發現上頭被「最強小三」刷一排火熱貼圖，又是揮手、熱吻、抱緊緊，才讓先生誤會了。
家庭消費中心/綜合報導
從對話截圖中可看到，一早七點多正忙的時候，先生突然收到太太一連串火熱貼圖，又是熱情揮手、發送飛吻、抱緊緊親親，嚇得先生立刻急問「發生什麼事？」不解太太為何這麼熱情，由於過了一會都沒收到回覆，先生還急到直接打電話。
過了許久，人妻才看到老公傳來的訊息，往上一滑回顧對話紀錄，頓時明白老公怎麼突然這樣問，原來是「最強小三」4歲女兒偷拿手機，刷了一排愛心噴發的貼圖給爸爸，人妻立刻回傳「火冒三丈」貼圖幫先生滅火，澆冷水解釋：「你女兒傳的」。
眾人直呼4歲女兒不愧是前世情人、最強小三，還有人開玩笑說，應該是想要有玩伴了，希望多個弟弟或妹妹。還有其他人分享慘痛經驗，曾經也被年幼稚子偷拿手機使用，胡亂拍了一堆照片，還「成功發送」給臉書好友，只能慶幸並不是拍到媽媽脫光光沒穿衣服的照片。